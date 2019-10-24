Головна Новини
24 жовтня • оновлено в 13:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Можливості є": в Росії розповіли, що буде з транзитом газу через Україну

726 Читати матеріал російською

Тристоронні консультації щодо транзиту газу через Україну, які проводять Україна, ЄС і Росія, показали можливість просування вперед.

Про це заявив постійний представник Росії при Євросоюзі Володимир Чижов, передає ТАСС. "Можу сказати, що попередня зустріч, яка пройшла у минулий понеділок в Брюсселі, показала, що можливості для просування вперед є. Наскільки вони матеріалізуються, наступного понеділка побачимо", – сказав Чижов.

Новини
В России стремительно сокращаются доходы от экспорта нефти и газа

Раніше віце-президент Єврокомісії з енергосоюзу Марош Шефчович повідомив у Брюсселі, що наступний раунд тристоронніх консультацій щодо газу в форматі Україна - ЄС - Росія пройде 28 жовтня.

"Можливості є": в Росії розповіли, що буде з транзитом газу через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Росія
Тег
транзит газу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel