"Можливості є": в Росії розповіли, що буде з транзитом газу через Україну

Тристоронні консультації щодо транзиту газу через Україну, які проводять Україна, ЄС і Росія, показали можливість просування вперед.
Про це заявив постійний представник Росії при Євросоюзі Володимир Чижов, передає ТАСС. "Можу сказати, що попередня зустріч, яка пройшла у минулий понеділок в Брюсселі, показала, що можливості для просування вперед є. Наскільки вони матеріалізуються, наступного понеділка побачимо", – сказав Чижов.
Раніше віце-президент Єврокомісії з енергосоюзу Марош Шефчович повідомив у Брюсселі, що наступний раунд тристоронніх консультацій щодо газу в форматі Україна - ЄС - Росія пройде 28 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Попередній раунд переговорів по транзиту газу пройшов в Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, добудувавши газопровід "Північний потік-2", зможе "викрутити руки" Україні.
В "Газпромі" зажадали від України і ЄС врегулювати всі судові суперечки до моменту укладення нового контракту на поставку газу.
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