"Можливості є": в Росії розповіли, що буде з транзитом газу через Україну

Тристоронні консультації щодо транзиту газу через Україну, які проводять Україна, ЄС і Росія, показали можливість просування вперед.

Про це заявив постійний представник Росії при Євросоюзі Володимир Чижов, передає ТАСС. "Можу сказати, що попередня зустріч, яка пройшла у минулий понеділок в Брюсселі, показала, що можливості для просування вперед є. Наскільки вони матеріалізуються, наступного понеділка побачимо", – сказав Чижов.

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Раніше віце-президент Єврокомісії з енергосоюзу Марош Шефчович повідомив у Брюсселі, що наступний раунд тристоронніх консультацій щодо газу в форматі Україна - ЄС - Росія пройде 28 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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