В Україні кардинально змінять номери банківських рахунків: озвучено ризики

Перехід українських банків на використання системи IBAN може викликати затримки платежів по кредитах, що в свою чергу призведе до судових спорів.
Про це сказала старший юрист юрфірми EVRIS Катерина Бредуляк, передає "Інтерфакс-Україна". За її словами, причина в тому, що, як очікується, в формат IBAN будуть переводити не тільки звичайні рахунки громадян і компаній, а й рахунки для погашення кредитів.
"Якщо банки не допрацюють програмне забезпечення, такі новації можуть призвести до затримок з проводками і плутаниною з оплатою за кредитами. В результаті, якщо платежі по кредиту будуть надходити на рахунки не в строк, зазначений в графіку платежів, у клієнта виникне прострочення по кредиту", – пояснила вона.
У такому випадку, якщо банки будуть заперечувати свою провину, то, за словами Бредуляк, можливі судові суперечки.
Юрист звертає увагу, що новим клієнтам рахунок IBAN банки відкриватимуть відразу, а існуючим повинні перевести номера рахунків автоматично до 1 листопада 2019 року.
"На практиці це може призвести до затримок з проводками. Це може бути пов'язано з недоробкою банківських програм по обслуговуванню і впровадженню рахунків, інтегрованих з операційним днем банку, а також, що важливо, навчанням банківських працівників: юристів, бухгалтерів, операціоністів. Крім того, перехід на нововведений номер IBAN може позначитися на клієнтському ПЗ", – сказала Бредуляк.
IBAN
Разом з тим, вона звернула увагу на те, що в перехідний період клієнти банку можуть вказувати в реквізити розрахункових документів як діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку в стандарті IBAN.
Для переходу на стандарт IBAN від клієнтів банку не потрібно будь-яких документів або заяв, і тим більше підписання додаткових угод. Зміна номерів рахунків відбуватиметься автоматично. Тримачі банківських карт можуть дізнатися свій номер рахунку в онлайн-банкінгу свого фінансової установи. Що стосується бізнесу, то новий номер рахунку IBAN дозволить відмовитися від старих банківських реквізитів (ЄДРПОУ, МФО банку і самого рахунку).
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська банківська система з 5 серпня 2019 перейшла на міжнародний стандарт номерів для банківських рахунків IBAN.
Нові рахунки тепер будуть відкриватися тільки за стандартом IBAN, який складається з 29 букв і цифр. У цей набір символів входить код країни, контрольний розряд, номер рахунку та код банку.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "OBOZREVATEL".