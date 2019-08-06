В Україні кардинально змінять номери банківських рахунків: озвучено ризики

Перехід українських банків на використання системи IBAN може викликати затримки платежів по кредитах, що в свою чергу призведе до судових спорів.

Про це сказала старший юрист юрфірми EVRIS Катерина Бредуляк, передає "Інтерфакс-Україна". За її словами, причина в тому, що, як очікується, в формат IBAN будуть переводити не тільки звичайні рахунки громадян і компаній, а й рахунки для погашення кредитів.

"Якщо банки не допрацюють програмне забезпечення, такі новації можуть призвести до затримок з проводками і плутаниною з оплатою за кредитами. В результаті, якщо платежі по кредиту будуть надходити на рахунки не в строк, зазначений в графіку платежів, у клієнта виникне прострочення по кредиту", – пояснила вона.

У такому випадку, якщо банки будуть заперечувати свою провину, то, за словами Бредуляк, можливі судові суперечки.

Юрист звертає увагу, що новим клієнтам рахунок IBAN банки відкриватимуть відразу, а існуючим повинні перевести номера рахунків автоматично до 1 листопада 2019 року.

"На практиці це може призвести до затримок з проводками. Це може бути пов'язано з недоробкою банківських програм по обслуговуванню і впровадженню рахунків, інтегрованих з операційним днем банку, а також, що важливо, навчанням банківських працівників: юристів, бухгалтерів, операціоністів. Крім того, перехід на нововведений номер IBAN може позначитися на клієнтському ПЗ", – сказала Бредуляк.

IBAN

Разом з тим, вона звернула увагу на те, що в перехідний період клієнти банку можуть вказувати в реквізити розрахункових документів як діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку в стандарті IBAN.

Для переходу на стандарт IBAN від клієнтів банку не потрібно будь-яких документів або заяв, і тим більше підписання додаткових угод. Зміна номерів рахунків відбуватиметься автоматично. Тримачі банківських карт можуть дізнатися свій номер рахунку в онлайн-банкінгу свого фінансової установи. Що стосується бізнесу, то новий номер рахунку IBAN дозволить відмовитися від старих банківських реквізитів (ЄДРПОУ, МФО банку і самого рахунку).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська банківська система з 5 серпня 2019 перейшла на міжнародний стандарт номерів для банківських рахунків IBAN.

Нові рахунки тепер будуть відкриватися тільки за стандартом IBAN, який складається з 29 букв і цифр. У цей набір символів входить код країни, контрольний розряд, номер рахунку та код банку.

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