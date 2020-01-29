Сьогодні Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення про ліквідацію "морських" інспекцій ДЕІ.

Існували дві: Кримсько-Чорноморська та Азовська, основим завданням яких було поліпшення екологічної ситуації у Азовському і Чорному морях. Натомість ці інспекції займались суднами у портах, майже кожного тижня, у тому чи іншому порті, виникав скандал через затримання суден представниками екоінспекції. Ці затримки не мали реальних підстав, а слугували лише приводом до вимагання хабарів.

Якщо судновласник займав принципову позицію, він перераховував на користь держави кошти, пред’явлені в претензії щодо відшкодування збитків, покидав порт, потім звертався до суду і вигравав. Таким чином, майже всі витрати, понесені судновласниками у зв’язку з нарахованими збитками, які отримував державний бюджет, з часом їм компенсувалися. А з урахуванням витрат на судовий процес, з держави стягувалося ще більше коштів, тому експеримент мав зворотній результат.

Відтепер функція контролю в Чорному та Азовському морях буде передана до обласних інспекцій Донецької, Одеської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. З цього часу, кожне затримання судна має бути санкціоновано керівником ДЕІ, а Мінекоенерго буде здійснювати моніторинг цієї діяльності.

Інспекція прислухається до бізнес-середовища та робить все залежне, щоб тиску на бізнес кожного дня ставало все менше.

Процес реорганізації ДЕІ і якісної зміни системи державного екологічного контролю в цілому триває, це наш приорітет.

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