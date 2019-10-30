Монобільшість провалила важливе голосування: що буде з цінами на газ

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №1122, який вводить заборону на підвищення цін на природний газ для населення.

За це на засіданні у середу, 30 жовтня, проголосували 90 народних депутатів, з них – 33 від партії "Слуга народу". (Щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Глава Комітету з питань енергетики Андрій Герус перед голосуванням заявив, що його комітет виступив проти цієї пропозиції. За його словам, у членів комітету були зауваження. "Головне науково-експертне управління, розділяючи необхідність упорядкувати утворення тарифів, не підтримує спосіб, у який це пропонується зробити. Комітет отримав висновки НКРЕКП. Там зазначають, що повноваження щодо забезпечення проведення цінової політики надані Кабінету Міністрів. Таким чином, ухвалення проєкту закону суперечить законодавству. Комітет ухвалив рішення не підтримувати законопроєкт", – сзазначив Герус.

Він додав, що останнім часом в Україні ціни на газ для населення знижувалися. Так, у жовтні вони знизилися на 5%. "Таким чином, за останні 7 місяців ціна газу для населення знизилася на 35%. Також ми бачимо зниження ціни на електроенергію на оптових ринках. За 2 місяці вона знизилася майже на 20 копійок", – зазначив Герус.

Результати голосування

Голосування по партіях

Законопроєкт повернули на доопрацювання. Таке рішення підтримали 264 народних депутати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року ціни на газ для українців виростуть, оскільки облгази встановили нові тарифи за транспортування блакитного палива.

Ціна на газ для населення України у жовтні 2019 року знизилася на 4,9% (або на 220 грн) у порівнянні з тією, яка була у вересні. Тепер тисяча кубометрів коштує 4273 грн.

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