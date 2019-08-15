Вже у вересні: в Україні зростуть ціни на два популярних продукти

У вересні в українських магазинах подорожчають молокопродукти і яйця.

Такий прогноз дає гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, повідомляє "Голос.юа". За його словами, молочка буде дорожчати невеликими темпами.

"У вересні ціна на молочну продукцію знову піде вгору. Люди почнуть повертатися до них, оскільки ризиків отруєння буде менше. Відповідно в перший місяць осені молоко і сметана подорожчають на 20-30 копійок. Вартість вершкового масла залежить не від внутрішніх речей, а від можливості експорту. Якщо можливість експортувати в інші країни буде ширшою, ніж на сьогоднішній день, масло може подорожчати на 2-3 гривні за кілограм", – сказав Дорошенко.

За словами експерта, подорожчають і курячі яйця.

"Зараз яйця продають дешевше собівартості. Таке довго тривати не може, тому вони будуть дорожчати. Якщо восени ціна на них не виросте, то нам потім доведеться переплатити за них в кілька разів. Виробники не зможуть довго працювати собі в збиток. Швидше за все, українцям варто готуватися до подорожчання яєць уже в вересні-жовтні", – передбачає Дорошенко.

Молоко і яйця подорожчають у вересні

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на товари і послуги в Україні в перерахунку на долари в серпні 2019 року залишаються нижче, ніж були в 2013 році. Про це повідомляє економіст Володимир Компанієць.

При цьому пшеничний хліб в Україні за останні дванадцять місяців (з липня 2018 по липень 2019 роки) подорожчав на 60%. Зростання цін на пшеничний хліб пов'язаний з скороченням виробництва і подорожчанням сировини – цукру, яєць, масложирової продукції

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал