В Україні молоду картоплю можуть залишити гнити на полях

Українські аграрії можуть втратити урожай молодої картоплі, яку через карантин доведеться просто залишити на полях.

Критичний момент в Українській асоціації виробників картоплі (УАПК) очікують наприкінці травня або у червні, повідомили "Українські новини". Причина – її виростили багато, а продати не встигають.

Урожай картоплі

"Підозрюємо, що в кінці травня - червні картоплю будуть залишати на полях, тому що площі серйозно розширені саме під ранньою картоплею", – сказала виконавчий директор УАПК Оксана Руженкова.

За словами Руженкової, багато аграріїв розширили площі під цією культурою з 5-10 га минулого року до 100 цьогоріч через те, що на неї були хороші ціни.

Вона допускає, що виробники не зможуть продати весь вирощений обсяг, оскільки якість картоплі у новачків більше відповідатиме вимогам супермаркетів.

"Багато хто сподівався заробити на Великдень, коли б картопля коштувала 60-80 гривень, але ніхто не очікував введення карантину", – прокоментувала Руженкова.

Зараз вартість кілограма української молодого картоплі в магазинах 30-45 гривень проти 18 гривень за єгипетську, яку продають під виглядом молодої, і 24 гривень за азербайджанську, яка за фактом є реекспортованою російською.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про те, що під Києвом "збанкрутілий фермер" викинув на смітник тонни моркви, оскільки нібито не зміг продати урожай через карантин.

В Україні зріс попит на спаржу. Її вирощування – це прибутковий бізнес (півкілограма зараз коштує 125 гривень), а ресторани готують з неї справжні делікатеси.

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