Місія МВФ розпочала переговори в Києві: що вже відомо

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом у четвер, 12 вересня, розпочала роботу в Україні.

Про це з посиланням на інформацію з представництва Фонду повідомляє "Інтерфакс-Україна". Там уточнили, що місія прибула до Києва в середу, 11 вересня.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук напередодні повідомив, що метою переговорів з місією є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.

Гончарук уточнив, що місія планує працювати в Україні до 24 вересня. Під час затвердження на посаді прем'єра у Верховній Раді 29 серпня він повідомив, що з місією намічено провести переговори щодо нової три-чотирирічної програми співпраці.

За прогнозами Нацбанку України, угода про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від $5 млрд до $10 млрд може бути досягнута до кінця цього року, що дозволить до січня отримати за нею перший транш у розмірі приблизно $2 млрд.

ua.racurs.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий Кабінет міністрів планує завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом після виконання умов програми кредитування. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Україна остаточно розрахувалася з МВФ за програмою stand-by, розпочатою в 2014 році. Як повідомили в Нацбанку, фінальні платежі становлять загалом $156 млн у доларовому еквіваленті.

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