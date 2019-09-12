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12 вересня • оновлено в 14:33
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Місія МВФ розпочала переговори в Києві: що вже відомо

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Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом у четвер, 12 вересня, розпочала роботу в Україні.

Про це з посиланням на інформацію з представництва Фонду повідомляє "Інтерфакс-Україна". Там уточнили, що місія прибула до Києва в середу, 11 вересня.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук напередодні повідомив, що метою переговорів з місією є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.

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Гончарук уточнив, що місія планує працювати в Україні до 24 вересня. Під час затвердження на посаді прем'єра у Верховній Раді 29 серпня він повідомив, що з місією намічено провести переговори щодо нової три-чотирирічної програми співпраці.

За прогнозами Нацбанку України, угода про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від $5 млрд до $10 млрд може бути досягнута до кінця цього року, що дозволить до січня отримати за нею перший транш у розмірі приблизно $2 млрд.

Місія МВФ розпочала переговори в Києві: що вже відомо

ua.racurs.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий Кабінет міністрів планує завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом після виконання умов програми кредитування. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Україна остаточно розрахувалася з МВФ за програмою stand-by, розпочатою в 2014 році. Як повідомили в Нацбанку, фінальні платежі становлять загалом $156 млн у доларовому еквіваленті.

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Тема
Макрофінансова допомога Україні
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Власть меняется , а попрошайничество остается
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Карпов Стас
Карпов Стас
Старая власть наворовал. Пришла новая. Неужели тоже станет воровать, как и прошлая?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Карпов Стас, а то. Чем новая то хуже?
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