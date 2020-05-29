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29 травня • оновлено в 18:36
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Міністр оборони попросив Шмигаля зупинити суди довкола "Укрбуду"

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Міністр оборони України Андрій Таран попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля припинити суди довкола компанії "Укрбуд", щоб завершити будівництво її житлових комплексів.

Лист з такою інформацією був оприлюднений у Системі обліку публічної інформації КМДА, повідомили "Наші гроші".

Скандал з "Укрбудом"

Скандал з "Укрбудом"

Міністр попросив "метою вирішення питання завершення будівництва житлових комплексів УДБК "Укрбуд" розглянути на черговому засіданні Кабміну питання укладення відповідних угод на умовах, запропонованих "Київміськбудом", а також припинення господарських спорів".

Таран у листі повідомив, що "Київміськбуд" готовий у разі укладення відповідних угод без зміни діючих істотних умов та без покладення на нього додаткових зобов’язань добудувати житлові комплекси "Укрбуду" у Києві, будівництво яких зупинилося, і частина яких споруджувалася відповідно до договорів з підприємствами Міноборони.

Про які ЖК йдеться

  • "Чарівне місто" (вул. Бориспільська, 18);

  • "Оберіг-2" (вул. Бориспільська, 30-а, 40);

  • "Urban Park" (вул. Магнітогорська, 5);

  • "Art House" (вул. Максимовича, 3).

Таран написав, що Міноборони зацікавлене у завершенні будівництва, оскільки це не тільки вирішить питання інвесторів "Укрбуду", а і забезпечить житлом "значну кількість військовослужбовців гарнізону м. Київ, оскільки умовами існуючих договорів передбачено передачу Міноборони від 5 до 10% збудованого житла".

Наразі в судах за участі прокуратури і представників Кабміну розглядається питання недійсності двох договорів з "Укрбудом", оскільки вони укладені з недотриманням законодавства. Таран просить Кабмін, по суті, їх відкликати.

Крім того, Таран зауважив, що НАБУ здійснює розслідування за фактом розтрати коштів та земельних ділянок під час будівництва житла для військовослужбовців у Києві.

"З огляду на це, під час організації роботи щодо врегулювання питання завершення будівництва об’єктів шляхом укладення додаткових угод до договорів, укладених у минулі роки, керівництво Міноборони об’єктивно обмежене у прийнятті рішень", – написав Таран.

Лист з МО до Дениса Шмигаля

Лист з МО до Дениса Шмигаля

"Наші гроші"

Лист з МО до Дениса Шмигаля

Лист з МО до Дениса Шмигаля

"Наші гроші"

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Андрій Таран Максим Микитась Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Укрбуд Міністерство оборони України
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Економіка Ринки та компанії

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