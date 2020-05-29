Міністр оборони попросив Шмигаля зупинити суди довкола "Укрбуду"

Міністр оборони України Андрій Таран попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля припинити суди довкола компанії "Укрбуд", щоб завершити будівництво її житлових комплексів.
Лист з такою інформацією був оприлюднений у Системі обліку публічної інформації КМДА, повідомили "Наші гроші".
Скандал з "Укрбудом"
Міністр попросив "метою вирішення питання завершення будівництва житлових комплексів УДБК "Укрбуд" розглянути на черговому засіданні Кабміну питання укладення відповідних угод на умовах, запропонованих "Київміськбудом", а також припинення господарських спорів".
Таран у листі повідомив, що "Київміськбуд" готовий у разі укладення відповідних угод без зміни діючих істотних умов та без покладення на нього додаткових зобов’язань добудувати житлові комплекси "Укрбуду" у Києві, будівництво яких зупинилося, і частина яких споруджувалася відповідно до договорів з підприємствами Міноборони.
Про які ЖК йдеться
"Чарівне місто" (вул. Бориспільська, 18);
"Оберіг-2" (вул. Бориспільська, 30-а, 40);
"Urban Park" (вул. Магнітогорська, 5);
"Art House" (вул. Максимовича, 3).
Таран написав, що Міноборони зацікавлене у завершенні будівництва, оскільки це не тільки вирішить питання інвесторів "Укрбуду", а і забезпечить житлом "значну кількість військовослужбовців гарнізону м. Київ, оскільки умовами існуючих договорів передбачено передачу Міноборони від 5 до 10% збудованого житла".
Наразі в судах за участі прокуратури і представників Кабміну розглядається питання недійсності двох договорів з "Укрбудом", оскільки вони укладені з недотриманням законодавства. Таран просить Кабмін, по суті, їх відкликати.
Крім того, Таран зауважив, що НАБУ здійснює розслідування за фактом розтрати коштів та земельних ділянок під час будівництва житла для військовослужбовців у Києві.
"З огляду на це, під час організації роботи щодо врегулювання питання завершення будівництва об’єктів шляхом укладення додаткових угод до договорів, укладених у минулі роки, керівництво Міноборони об’єктивно обмежене у прийнятті рішень", – написав Таран.
Лист з МО до Дениса Шмигаля
"Наші гроші"
Лист з МО до Дениса Шмигаля
"Наші гроші"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
14 травня 2019 року до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника зареєстрували ще одне провадження.
Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.
20 квітня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд не взяв під варту Микитася, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.
29 квітня з'ясувалося, що Вищий антикорупційний суд стягнув із Микитася в дохід держави 30 мільйонів гривень. Також йому призначено нову заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.
15 травня суд зняв із Микитася електронний браслет і повернув закордонний паспорт. Отже, ВАКС не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження обов'язків для ексглави "Укрбуду".
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