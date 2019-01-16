Мінфін США на "секретному" брифінгу виступив за зняття санкцій з Росії: Сенат пішов проти

Міністр фінансів США Стівен Мнучін на закритому брифінгу заявив про необхідність зняти санкції з російських компаній олігарха Олега Дерипаски.

Як наголошується в The New York Times, на брифінгу для законодавців-демократів і республіканців Мнучін пояснив рішення адміністрації скасувати санкції щодо трьох компаній, контрольованих Дерипаскою: EN+, "Русал" і ВАТ "Євросибенерго".

Показово, що тільки за кілька годин до зустрічі Міністерство фінансів випустило заяву, в якій йшлося, що адміністрація президента США Дональда Трампа зробила значні кроки для забезпечення того, щоб Дерипаска не відновив свій контроль над трьома компаніями.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін АР

"Ці організації зазнають значних змін в реструктуризації і управлінні, які обривають контроль Дерипаски і значно зменшують його право власності", - заявив Мнучін.

Також він додав, що казначейство буде пильно стежити за тим, щоб EN+ і "Русал" виконували ці зобов'язання.

"Якщо ці компанії не будуть дотримуватися умови, то вони зіткнуться з дуже реальними і швидкими наслідками, включаючи повторне введення санкцій", - говорив Мнучін.

Демократи брифінг Мнучіна визнали непереконливим. Міністр у свою чергу сказав журналістам, що він розгляне питання про відстрочку скасування санкцій, щоб у скептиків у Конгресі було більше часу для перегляду рішення.

Як відомо, "Русал" є другою за величиною в світі алюмінієвою компанією, і Мнучін висловив стурбованість з приводу шкоди для ринків алюмінію, якщо збанкрутує компанія. Він також стверджував, що від санкцій будуть звільнені компанії, але обмеження все ще зачіпають Дерипаску.

Спікер Конгресу Ненсі Пелосі назвала презентацію "одним з найгірших секретних брифінгів, які ми отримали від адміністрації Трампа", і звинуватила Мнучіна в "витраті часу" Конгресу.

Олег Дерипаска Комерсант

У свою чергу Сенат США проголосував за початок дебатів щодо резолюції, яка блокує план адміністрації Трампа скасувати санкції проти 3 російських компаній, пов'язаних з олігархом Олегом Дерипаскою, повідомляє The Hill.

Відзначається, що це рішення підтримали 57 сенаторів, 42 висловилися "проти", при цьому "за" проголосували 10 республіканців.

Як пише ЗМІ, досить було лише простої більшості, щоб прийняти рішення. Тепер законодавці перейдуть до розгляду резолюції.

"Хоча це тільки процедурне голосування, воно показує різницю в підходах до зовнішньої політики адміністрації Трампа і республіканців в Сенаті, які з обережністю ставляться до його "теплих" заяв по РФ", - підкреслює видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Сполучені Штати задіяли проти Кремля весь арсенал всіляких санкцій, проте не добилися своєї мети.

Нагадаємо, в січні 2018 року Міністерство фінансів США представило Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесено 210 імен – 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом з несекретной частиною "кремлівського доповіді", яку Мінфін склав відповідно до вимог закону CAATSA ( "Про протидію противникам Америки"). При цьому інформація про мільярдерів – близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції залишилася в секретній частині доповіді.

У квітні США внесли до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг і інші.

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