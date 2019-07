"Загнав у кут": Трамп похвалився ударом по Китаю

Президент США Дональд Трамп похвалився наслідками удару, якого він завдав по китайській економіці за допомогою торгових мит.

"Китай втратив 5 мільйонів робочих місць і ще 2 мільйони у виробництві внаслідок мит Трампа. Трамп загнав Китай в кут і Сполучені Штати знову процвітають", -написав глава держави у Twitter.

China has lost 5 million jobs and two million manufacturing jobs due to the Trump Tariffs. Trumps got China back on its heels, and the United States is doing great. @AndyPuzder @MariaBartiromo