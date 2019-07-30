"Загнав у кут": Трамп похвалився ударом по Китаю

Президент США Дональд Трамп похвалився наслідками удару, якого він завдав по китайській економіці за допомогою торгових мит.

"Китай втратив 5 мільйонів робочих місць і ще 2 мільйони у виробництві внаслідок мит Трампа. Трамп загнав Китай в кут і Сполучені Штати знову процвітають", -написав глава держави у Twitter.

China has lost 5 million jobs and two million manufacturing jobs due to the Trump Tariffs. Trumps got China back on its heels, and the United States is doing great. @AndyPuzder @MariaBartiromo - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 липня 2019 р.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита в розмірі 25% на товари з Китаю. У список потрапив ряд найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів з боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму в 267 млрд доларів. Таким чином, з урахуванням вже діючих заходів митами було обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня в рамках торгових переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів.

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