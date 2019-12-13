Михайло Бродський: Президенте, захистіть народ!

Шановний пане Президенте!

Монобольшість із числа "Слуг народу" зробила великий крок у бік збільшення "тіньової" зайнятості українців: зокрема, 12 грудня "Слуги" проголосували за законопроєкт №1233, фактично забравши покарання за порушення Трудового кодексу.

Я розумію, що в "СН" зібралися різні люди: є і "ліфтери", і "кухарки", "відрядники", сім'ї яких живуть за кордоном, але я сподіваюся, що є і порядні депутати. Ваше завдання, як гаранта Конституції і лідера цієї політичної команди, не допустити погіршення прав українців, в цьому разі – великої армії найманих працівників і пенсіонерів.

Президент Італії Серхіо Матарелла нещодавно заявив: "Ховатися від сплати податків непристойно! Якщо не платите – крадете у своїх же співробітників, у пенсіонерів, у бюджетників. Забираєте собі в кишеню гроші, які могли піти на школи, лікарні, дороги".

Широко відомий факт, що в Україні без оформлення працюють кілька мільйонів осіб. Вдумайтеся в цю цифру. Це кілька мільйонів громадян, які в майбутньому отримають копійчану пенсію, ба більше, заради неї будуть змушені працювати до 65 років. Офіційно безробітні не мають права на оплачуваний лікарняний, на відпустку, декрет. Якщо такий співробітник втратить на роботі здоров'я, ніхто і нічого йому не компенсує.

"Тіньова" зайнятість обертається ще й мільярдами гривень податків, які могли б піти на зарплати бюджетникам, на будівництво доріг, шкіл, лікарень, на наповнення Пенсійного фонду, у якого цьогоріч "діра" в розмірі 172 млрд грн. Скоротяться місцеві бюджети, а отже не буде коштів на збільшення зарплат лікарям і вчителям. Ці гроші залишаються в кишенях бізнесу, що не бажає платити податки.

Я багато років очолював Комітет із підприємництва у Верховній Раді, займався дерегуляцією на посаді голови Держкомпідприємництва, але я завжди говорив про те, що захищати потрібно легальний бізнес.

Тому я закликаю Вас, Володимире Олександровичу, накласти вето на законопроєкт! Якщо цього не зробити, рішення монобольшості парламенту "Слуги народу" змусить страждати мільйони людей в ім'я благополуччя кількох десятків тисяч.

Результати поіменного голосування – тут.

З новим законом беззахисних українців побільшає. Держава зобов'язана їх захистити.

Так, я згоден, що бізнес не має платити величезні штрафи. Ну то не порушуйте – і не будете платити! Якщо підприємець прийняв співробітника в штат, і він заробляє гроші для компанії – поважайте його, поважайте себе. Так відбувається в усій Європі, в яку ми всі так хочемо.

В принципі, резонно поставити, Вам, Володимире Олександровичу, питання: чому Ваша політична сила "Слуга народу" займає настільки сервільну позицію перед людьми, що не хочуть платити податки: то постійно продовжує пільги "євробляхерам", то знижує ренту на нафту і газ. А скасування знаменитої кримінальної статті за фіктивне підприємництво взагалі заохочує бізнес не платити податки. Г-н президент, як ви могли допустити прийняття закону, яким прем'єру дозволили звільняти будь-якого чиновника. Без вагомо] причини. Це як у фільмі "Іграшка", коли звільняли за спітнілі долоні. І зараз вже розробили нову редакцію КЗпП, де знову спрощується процедура звільнення. Навіщо ви створюєте диктат роботодавця над найнятим співробітником?

Можете назвати хоча б одну країну в Європі, де таке ще можливо?

Нардеп і глава податкового комітету Данило Гетманцев (автор законопроєкту №1233) саме зараз захищає тих, хто ховається від податків. Сьогодні будь-який бізнесмен розуміє: якщо він не оформив співробітника й це виявили інспектори, доведеться заплатити штраф у 30 мінімальних зарплат (понад 125 тисяч), то в майбутньому йому загрожує формальне попередження (для "єдинників") і близько 41 тис. для тих, хто на загальному податку.

Пане президенте, зупиніть цей законопроєкт, якщо ви справді хочете будувати в Україні Європу, а не країну третього світу – без законів, податків і захисту прав, але з високим особистим рейтингом. Але ви помиляєтеся, якщо ви не будете піднімати зарплат, то ваш рейтинг впаде в океані людського горя й бідності.

З повагою, голова редакційної ради "Обозревателя" Михайло Бродський.

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