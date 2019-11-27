"Ми в цейтноті!" У Путіна розповіли про переговори щодо транзиту газу

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговори про новий контракт щодо транзиту газу перебувають у цейтноті.

Так він прокоментував словами керівника "Газпрому" Олексія Міллера, який перерахував вимоги, які у Росії є до "Нафтогазу". За словами Міллера, Україна має проблеми, пов'язані з переходом на європейське законодавство.

"Зараз триває обмін комерційними пропозиціями. Про це вчора говорив Міллер після наради у Путіна. Сформульовано і передано українській стороні наші пропозиції. Ми в цейтноті. Часу мало. "Нафтогаз" після анбандлінгу має оформити нову структуру, виконати всі необхідні процедури, а водночас потрібно ще зарезервувати необхідну кількість обсягів. Це все вимагає часу. Він поки що є, але спливає", – сказав Пєсков.

Транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL :

2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, добудувавши газопровід "Північний потік-2", зможе "викрутити руки" Україні.

В "Газпромі" зажадали від України і ЄС врегулювати всі судові суперечки до моменту укладення нового контракту на поставку газу.

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