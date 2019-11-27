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29 листопада • оновлено в 12:07
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"Ми в цейтноті!" У Путіна розповіли про переговори щодо транзиту газу

5.2т
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговори про новий контракт щодо транзиту газу перебувають у цейтноті.

Так він прокоментував словами керівника "Газпрому" Олексія Міллера, який перерахував вимоги, які у Росії є до "Нафтогазу". За словами Міллера, Україна має проблеми, пов'язані з переходом на європейське законодавство.

"Зараз триває обмін комерційними пропозиціями. Про це вчора говорив Міллер після наради у Путіна. Сформульовано і передано українській стороні наші пропозиції. Ми в цейтноті. Часу мало. "Нафтогаз" після анбандлінгу має оформити нову структуру, виконати всі необхідні процедури, а водночас потрібно ще зарезервувати необхідну кількість обсягів. Це все вимагає часу. Він поки що є, але спливає", – сказав Пєсков.

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Транзит газу

Транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Особи
Дмитро Пєсков Олексій Міллер
Місце
Росія
Тег
транзит газу
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Да все наладится.С 1 января газ поднимут до 13 грн. и ок.
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3
3
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Джонсон Саймон Ф.27 ноября в 17.00 московского времени,истек срок подачи апеляции на решение Дании по разрешению по""норд стрим-2,на,что надеялись ваши дыроватые эхсперды с целью затянуть строительство.В порт Германии прибыл русский трубоукладчик "" Фортуна""на случай нсли ваши хозяева амеры введут санкции против гейропейских компаний,все пучком короче,ты радо туловище дырявое?
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2
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Свино70rus Konstantinov, подумай о себе.
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0
0
Хо Хол
Хо Хол
Где именно новые требования?
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4
2

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