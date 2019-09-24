"Ми не повинні": Трамп поставив ультиматум Україні через гроші

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде продовжувати затримувати допомогу для України. Він хоче, щоб у Київ більше грошей вкладала Європа.

За його словами, фінансову допомогу Україні повинен в першу чергу надавати Євросоюз, а не США. Про це повідомляє ТАСС.

Трамп заявив про готовність затримувати фінансову допомогу Україні, якщо ЄС не виділятиме їй більше коштів.

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Президент США вважає, що допомагати Україні повинен ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в серпні американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп тимчасово "заморозив" $250 млн допомоги Україні по лінії Пентагону на цей фіскальний рік, щоб переконатися в ефективності використання цих коштів з точки зору інтересів США;

при цьому деякі ЗМІ висунули припущення, що таким чином Трамп хоче "натиснути" на Володимира Зеленського напередодні їхньої першої зустрічі;

19 вересня Палата представників Конгресу все ж схвалила виділення Україні $250 млн військової допомоги;

вже наступного тижня законопроект потрапить на розгляд Сенату США;

очікується, що зустріч Зеленського і Трампа відбудеться наприкінці вересня в рамках Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

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