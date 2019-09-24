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24 вересня • оновлено в 17:15
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"Ми не повинні": Трамп поставив ультиматум Україні через гроші

5.8т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде продовжувати затримувати допомогу для України. Він хоче, щоб у Київ більше грошей вкладала Європа.

За його словами, фінансову допомогу Україні повинен в першу чергу надавати Євросоюз, а не США. Про це повідомляє ТАСС.

Трамп заявив про готовність затримувати фінансову допомогу Україні, якщо ЄС не виділятиме їй більше коштів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Військова допомога Україні
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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lykin vasa
lykin vasa
а что,вполне в духе дяди Трямпа......за интересы америки должна платить Европа....
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Дай денег! Денег дай!
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филипп филипыч
филипп филипыч
весьмир скукожился до маленького пятнышка. коричневого)
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