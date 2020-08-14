Металобрухт "Укрзалізниці" скуповують посередники – "Інтерпайп"

Частину лотів із продажу металобрухту "Укрзалізниці" виграли маловідомі структури-посередники, при тому, що пріоритетним правом на покупку володіли метпідприємства, а посередники до тендерів не допускалися.

Про це заявляється на сайті компанії "Інтерпайп". Тендери з продажу металобрухту в електронній системі ProZorrо АТ "Укрзалізниця" провело 11 серпня.

"Спочатку пріоритетним правом на покупку металобрухту "Укрзалізниці" володіли металургійні підприємства, а посередники до тендерів не допускалися. Таким чином покривалася потреба металургів у дефіцитній сировині, яким на сьогодні є лом чорних металів", – йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначили в компанії, останній аукціон показав, що все більше посередників приходить на тендери УЗ, позбавляючи металургів цінної сировини.

"Українська промислова компанія "Інтерпайп" виступає категорично проти практики допуску трейдерів до брухтових торгів "Укрзалізниці", – підкреслили в "Інтерпайпі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше господарський суд Донецької області зобов'язав "Укрзалізницю" виплатити $68 млн. на користь російського "Сбербанку".

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