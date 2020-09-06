Менеджери 'Укрзалізниці' і 'Укрпошти' отримують мільярди, а приносять збитки, – Савченко

Менеджмент «Укрзалізниці» і «Укрпошти» перетворює ці підприємства на збиткові.

Менеджмент "Укрзалізниці" і "Укрпошти" перетворює ці державні підприємства на збиткові.

Таку заяву під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV озвучив економіст, фінансист Олександр Савченко. "95% державних підприємств збиткові, включаючи "Укрзалізницю" і "Укрпошту". Питання: навіщо нам такі менеджери, які роблять збитковими фантастичні підприємства?"

У цьому контексті економіст зазначив, що комерційна альтернатива державній "Укрпошті" – "Нова пошта" – демонструє набагато більшу успішність. "Чому "Нова пошта" має величезні прибутки, а державна "Укрпошта" має збитки?" – запитав він.

Економіст також нагадав, що зарплати менеджменту "Укрпошти" більші за зарплати керівників "Нової пошти".

"Зараз парадоксальна ситуація: ці хлопці отримують більше, ніж в приватному секторі. Ми покриваємо на збитки державних підприємств до 100 мільярдів гривень, а вони їх конвертують в свої зарплати", – наголосив Савченко.

Як писав OBOZREVATEL:

В червні Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського щодо можливих зловживань.

Раніше "Укрпошта" вирішила продати свій головний офіс на Хрещатику в Києві за 1 мільярд гривень.

У Вінницькій області у філії "Укрзалізниці" викрили злочинну схему, яка завдала державі збитків на майже 12 мільйонів гривень.

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