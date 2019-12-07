Медведєв зробив заяву щодо газу для України: що буде з цінами і транзитом

Росія може знизити ціну на газ для України, однак при цьому не погодиться на підвищення тарифу на транзит і не підпише контракт з "Нафтогазом", якщо той продовжить судові тяжби з "Нафтогазом".

Про це в ефірі одного з російських телеканалів заявив прем'єр РФ Дмитро Медведєв, передають РІА Новини. За його словами, договір по газу – це не питання того, хто саме зараз знаходиться при владі. "Ми виходимо з того, що ці зобов'язання повинні зберігатися для майбутніх керівників держави", – сказав він.

Медведєв і Путін

Медведєв додав, що Україна і РФ не домовляться щодо газу, якщо Україна продовжить вимагати виплати грошей за судовими рішеннями.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру припиняти транзит газу через територію України, але питання полягає в економічній доцільності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу. Відповідна директива ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає йому газ.

Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть набути чинності вже до католицького Різдва, 25 грудня.

У Росії заявили, що майбутні американські санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", незаконні, а тому закликали європейців їх обходити.

Посол Данії в Росії Карстен Сендергорд заявив, що перед видачею дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" його країні необхідно було переконатися, що проєкт відповідає екологічним стандартам.

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