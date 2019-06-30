Медведчук придбав ще один український телеканал: що відомо

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук придбав у олігарха Дмитра Фірташа 80% акцій телеканалу "Інтер".

Про це повідомляє Telegram-канал Українського інституту аналізу та менеджменту політики (УІАМП).

"Медведчук придбав у Фірташа частину акцій телеканалу "Інтер"! У зв’язку з високою вірогідністю екстрадиції Дмитра Фірташа до США, останній активно "скидає" активи своїм партнерам. Так, свою частку 80% акцій ПрАТ "Телеканал "Інтер" він продав Віктору Медведчуку, який володіє медіахолдингом "Новини" (входять телеканали "112 Україна", NewsOne, ZIK)", – йдеться в повідомленні.

Медведчук купив акції "Інтера" у Фірташа

Уточнюється, що інші 20% акцій "Інтера" залишаються у партнера Медведчука і Фірташа по "Опозиційною платформі – За життя" Сергія Льовочкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соратник Медведчука, політик Тарас Козак придбав Zik, 112 Україна, NewsOne. Після цього співробітники компанії заявили про звільнення.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!