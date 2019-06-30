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Медведчук придбав ще один український телеканал: що відомо

23.7тЧитати матеріал російською

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук придбав у олігарха Дмитра Фірташа 80% акцій телеканалу "Інтер".

Про це повідомляє Telegram-канал Українського інституту аналізу та менеджменту політики (УІАМП).

"Медведчук придбав у Фірташа частину акцій телеканалу "Інтер"! У зв’язку з високою вірогідністю екстрадиції Дмитра Фірташа до США, останній активно "скидає" активи своїм партнерам. Так, свою частку 80% акцій ПрАТ "Телеканал "Інтер" він продав Віктору Медведчуку, який володіє медіахолдингом "Новини" (входять телеканали "112 Україна", NewsOne, ZIK)", – йдеться в повідомленні.

Медведчук купив акції "Інтера" у Фірташа

Медведчук купив акції "Інтера" у Фірташа

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Уточнюється, що інші 20% акцій "Інтера" залишаються у партнера Медведчука і Фірташа по "Опозиційною платформі – За життя" Сергія Льовочкіна.

Медведчук придбав ще один український телеканал: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соратник Медведчука, політик Тарас Козак придбав Zik, 112 Україна, NewsOne. Після цього співробітники компанії заявили про звільнення.

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Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
політикаекономіка
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
почему свыньи (104 дизлайка) недовольны покупктй канала Медведчуком? Они хотят видеть только Свинарчуков и Парасюков? Свыньи- они такие свиньи
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Anin Georgij
Anin Georgij
Что в психушке каникулы? А то по комментам без врачей гуляет буйный Инкогнито.
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Конфискация полнейшая нужна.
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