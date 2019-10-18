Масштабна архітектурна корупція: чому прозорі конкурси в ДАБІ провалилися

В Україні Верховна Рада ввела нібито революційне рішення – оплачувати послуги в сфері будівництва та подавати документи онлайн. А паралельно до державного органу, який повинен займатися реалізацією "реформи", призначили "своїх" людей. Всіх старих керівників звільнили, а нових призначили без будь-якого конкурсу і на власний розсуд.

Про те, чому Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) ставати одним з найбільш непрозорих органів в Україні і як це може зірвати реформу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Обіцянки і реальність

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про тотальне оновлення керівництва найбільш корумпованих органів, в тому числі і ДАБЫ. Для цього звільнили главу відомстві, його першого заступника і керівника дозвільного департаменту.

Кабмін обіцяв прозорі конкурси і відкриту електронну подачу документів для участі в доборі кадрів на державну службу. Але це все не про ДАБІ. Корупційний спрут в будівельній сфері не може дозволити прихід до системи сторонніх осіб, тим більше з реальним прагненням до реформ у цій галузі.

Нехтуючи принципами довіри суспільства, прозорості, доброчесності при відборі працівників на державну службу, ДАБІ провели закритий конкурс на ключові посади:

директор Департаменту дозвільних процедур

начальника Управління організаційного забезпечення, зв'язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації

директор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві

начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Херсонській області

Керівництвом ДАБІ було прийняття рішення про недопущення ЗМІ до спостереження за проведенням конкурсу.

Виконання обов'язків керівника ДАБІ поклали на старих працівників, які замість того, щоб дочекатися призначення Голови та першого заступника, зараз проводять кадрові конкурси. Всі члени конкурсної комісії є яскравими представниками сумнозвісних старих кадрів ДАБІ і частиною її корупційної системи.

При такому складі комісії можна гарантувати повернення старих кадрів або просто внутрішню міграцію представників старої системи між підрозділами. Точно не відбудеться призначення нових осіб, які не були б причетні до діяльності ДАБІ принаймні останні 5-10 років.

В Україні можуть повністю побороти корупцію вже через 50-70 років

Навіщо це робиться? На нашу думку, старі схеми відбору "вірних кадрів" при такому складі комісії, де всі члени працівники ДАБІ, що є частиною цієї системи багато років, дозволить проведення внутрішніх конкурсів та призначення на посади максимального кількість лояльних осіб до призначення голови ДАБІ і його першого заступника для збереження впливу на систему.

Таким чином, новому керівнику дістався орган, в якому рясно цвіте корупція, а керівник буде виконувати функції Британської королеви, впроваджуючи цифровизацию, в той час як в аналоговому світі буде працювати мережа офісів по збору коштів від забудовників.

Післямова:

Керівниця Міністерства розвитку громад і територій України Олена Бабак після питання про ситуацію з проведенням закритих конкурсів за відсутності нового керівника ДАБІ, різко відмовилася відповідати на питання журналістів.

Або корупційний потік вже проклав нове русло, або ж мінсітру не вистачає часу боротися з корупцією в ДАБІ, чим скористалися бенефіціари схем.

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