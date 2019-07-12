"Мало не буде нікому": синоптик озвучила прогноз і наслідки для врожаю в Україні

В Україні через дощі та грози можуть виникнути проблеми зі збором врожаю. Крім того, синоптики очікують південний циклон, через який "мало з дощами не буде нікому".

Такий прогноз озвучила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, передає "Сегодня". "Дощі і підвищена вологість повітря можуть негативно впливати на темпи жнив, можливо, на якість. Збереження якості зерна буде залежати від швидкості збору ... А дощі періодично очікуються по всій території і навіть, якщо виправдається прогноз, 16 – 17 [липня] ми очікуємо вихід південного циклону і тоді з дощами мало не буде нікому", – пояснила експерт.

Погода вплине на врожай

Аграрії у всіх областях України намолотили 13,1 млн тонн ранніх зернових і зернобобових з площі 3,9 млн га, або 40% до прогнозу. У зв'язку з дощами в зоні ризику опинився ячмінь, говорить гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

"Ячмінь потрібно зібрати в першу чергу. У нього є така особливість – аграрії кажуть: "ячмінь "клюнув" – це коли колос через свою маси перегинає стебло і чим більше на нього потрапляє дощ і довше він стоїть в поле, тим нижче він нахиляється і його тоді неможливо зібрати. І як результат – будуть величезні втрати", – пояснив експерт.

Надмірні дощі негативно позначаються і на якості самих зерен, попереджають фахівці.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні ранні овочі в травні 2019 року з'явилися на ринках на 10 днів раніше, ніж у минулому. Це привело до значного зниження цін на овочі.

До речі про ціни, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України в 2019 році визначає мету по інфляції в середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлені цілі.

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