"Максимальне обмеження скасували": Милованов розповів про премії у міністрів

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що в українських топ-політиків немає обмеження розміру премій. При цьому він вважає, що бонуси в $29 млн керівництву "Нафтогазу" потрібно урізати.

Про це чиновник сказав в ефірі програми "HARD з Влащенко". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Також він не зміг сказати, скільки отримує за свою роботу.

Новини Кабмін суттєво підняв зарплати українським чиновникам

"Закон №1066 було змінено. Він дозволяє заступникам міністрів, міністрам і деяким політикам платити премії понад 30%. Але скасовано всі інші пільги", – пояснив Милованов.

Милованов про зарплати

Його власний оклад становить 18 тис. грн, до яких можна "набирати" надбавки на кшталт матеріальної допомоги. Йому важко сказати, скільки грошей отримав за грудень.

"Якби мені умовно 7 числа приходив одні платіж, я б сказав. А так мені прийде то 4 тис. гривень, то 18 тис, то 43 тис. В один місяць приходить багато, в іншій може нічого не прийти. ... Я вже не отримую зарплату професора Піттсбурзького університету. Але у мене є заощадження", – сказав Милованов.

За його словами, в Мінекономіки намагаються, щоб топ-керівники до сплати податків отримували 150 тис. гривень, і після їх сплати – близько 120 тис. грн.

На питання, чи справедливо топ-менеджерам "Нафтогазу" Андрію Коболєву і Юрію Вітренку за перемогу над "Газпромом" заплатять $29 млн, Милованов сказав, що це поки заява Вітренка. Але розмір винагороди в контракті, на його думку, потрібно переглянути.

"Моє ставлення до цього бонусу в 1% в контракті – тут була допущена велика помилка. Такі контракти в західних компаніях, як правило, обмежують зверху. Там кажуть: не менше 1%, якщо все добре, але не більше такої-то суми. Це не було зроблено. Так не правильно. Цей контракт потрібно переписати, щоб була якась максимальна сума бонусів, які можна виплатити", – сказав Милованов.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Милованов поскаржився на низьку заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують в Кабміні, "штовхають на корупцію".

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі окладів.

Топ-менеджери НАК "Нафтогаз", які змогли домогтися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримають премію в розмірі 1% від цієї суми.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!