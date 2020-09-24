Магазини В2В Jewelry працюють, але вкладники вже не вірять, що повернуть гроші

Магазини фінансової піраміди В2В Jewelry попри заяви правоохоронців про підозри, що було оголошено її засновникам, продовжують працювати. Однак люди, які вклали у неї гроші, уже не вірять, що зможуть повернути капітали.

Водночас потерпілі не спішать звератись до поліції із заявами про збитки. Наприклад у Харкові це зробили лише десятеро людей, які загалом втратили 150 тисяч гривень. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна.

Харків'янин на ім'я Нерсес був одним із тих, хто поскаржився у поліцію. Він розповів, що вкласти гроші у цю компанію його "підбив" знайомий. Кожного разу приятель розповідав про великі відсотки та легкий дохід. Врешті Нерсес погодився і придбав сертифікатів В2В Jewelry на 10 тисяч гривень. А його друг отримав з цього відсоток.

"Я інвестував $454, заробив $362 з січня. З січня місяця я не можу їх зняти", – скаржиться Нерсес.

По гроші чоловік приходив у магазин компанії, телефонував на гарячу лінію. Та окрім обіцянок, що виплати мають от-от початися, нічого не отримав. А в особистому кабінеті з'явилася функція депозиту – туди, пояснює вкладник, усі бонусні кошти переводить сама компанія. Та забрати їх звідти Нерс не може.

"Якійсь кількості людей виплачують, хто далі знайомих підтягує. Я вже з цим знайомим посварився", – каже чоловік.

Він хоче повернути кошти, вкладені у В2В, вже не розраховує, як і не вірить у притягнення до відповідальності тих, кого вважає шахраями.

Тим часом, як повідомив сайт, деякі магазини В2В Jewelry продовжують працювати. На прилавках у них вже набагато менше ювелірних прикрас, ніж до падіння піраміди, однак продавці продовжують запевняти, що "інвестори" зможуть отримати свої гроші назад.

Як писав OBOZREVATEL: