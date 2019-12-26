"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на нюанс з тарифами

Українці не хочуть платити за комунальні послуги за ринковою вартістю, що не сумісно з прагненням жити у європейській спільноті.

Про це заявив керівник "Укренерго" (компанія-оператор енергосистеми України) Всеволод Ковальчук в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, бажання "шари" притаманне ментальності багатьох народів, у тому числі й українського. На його думку, цьому сприяє беззаконня, що триває в країні десятиліттями.

"І відсутність справедливого суду, відсутність справедливого покарання і при цьому відсутність відплати за якісь позитивні речі. Це все деморалізує націю", – сказав Ковальчук.

Він провів паралель з пенсіями – мало хто в Україні хоче платити податки, але будь-хто відповість, що хоче отримувати більшу пенсію. При цьому він додав, що знає випадки, коли махінаціями зі "скручуванням" лічильників займалися люди, які самі пов'язані з енергетикою.

"Я на власні вуха чув від людей з енергетичної галузі, як вони хвалилися, що вони у себе на лічильнику щось там поставили, щоб лічильник менше крутив. Це, правда, було про газовий лічильник, а не про електричний. Але я це чув від людей, які отримують зарплату з грошей, які люди платять за газ. Це дике спотворення ментальності і воно, на жаль, притаманне багатьом", – навів приклад Ковальчук.

Махінації з лічильниками

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи. Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

У Міністерстві соціальної політики попередили українців, що у них є останній шанс оформити субсидію, якщо вони хочуть отримати її за весь опалювальний період.

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