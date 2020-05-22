Лукашенко наказав білорусам створити власну ракету

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив завдання "оборонці" країни до вересня створити ракету з дальністю польоту до 300 км.

При цьому з приводу майбутніх випробовувань поки ще не існуючої ракети у Білорусі вже виникли проблеми з Росією, повідомило агентство БЕЛТА.

За словами Лукашенка, Білорусь мирна країна, але вона повинна готуватися до можливого нападу. І якщо таке станеться, то потрібно "завдати неприйнятної шкоди супротивнику".

Лукашенко дав розпорядження про створення ракети

"До нас немає такого "інтересу" з боку інших держав. Тому міжконтинентальні балістичні ракети з ядерною зброєю нам немає сенсу розробляти. Ми і не можемо цього робити. Ми повинні орієнтуватися на те, що можливо. Тому ми створюємо відповідні ракетні виробництва", – сказав Лукашенко.

Представники заводу відповіли, що зараз в Білорусі освоєна збірка китайських ракет, йде розробка власного озброєння, здатного вражати цілі на дальності до 300 км і повідомили, що перший дослідний зразок буде готовий до вересня.

Лукашенко наказав до вересня створити ракету БЕЛТА

Вже виникли проблеми з Росією

Розробники ракети повідомили, що для випробування розглядаються полігони в Китаї, Казахстані, Узбекистані, Саудівській Аравії. А ось Росія поки не хоче надавати свої полігони для випробувань.

"Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал, якщо наш найближчий союзник мало того що не погодився з нами ракету зробити, а полігон не надає... Слухайте, це питання", – сказав Лукашенко.

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