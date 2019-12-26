Літак від Януковича й по 5 млн за поїздку: як і скільки Зеленський витратив на перельоти

Президент Володимир Зеленський всього за три місяці витратив на свої перельоти більш ніж 10 млн грн. Пересувається на особистому літаку глава держави не тільки за кордон, а й по Україні. Причому тільки політ до Японії цього року коштував бюджету майже 5 млн грн!

Про те, куди і як літав президент і скільки за це заплатять українці, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Мільйони на польоти: як пересувається президент

З бюджету тільки з вересня до грудня 15 разів нараховувалися гроші державному авіаційному підприємству на перельоти делегацій за участю президента. Всього польоти тільки за чотири місяці коштували бюджету країни більш ніж 10,2 млн грн.

Літає Володимир Зеленський на власному літаку не тільки в закордонні відрядження, а й по Україні. Візит глави держави в регіон зменшує бюджет приблизно на 300 тис. грн.

Остання закордонна поїздка, якщо вірити даним Казначейства, була до Парижа. Йдеться про "нормандську зустріч". OBOZREVATEL докладно писав про її підсумки, тепер же стали відомі й витрати на делегацію. Десятки тисяч доларів коштували відрядження й витрати на місці, а ще 930 тис. грн (без урахування ПДВ) заплатили з бюджету за "квитки" туди й назад.

Але й це ще квіточки. Наприкінці жовтня Зеленський літав до Японії. Обговорював там безвіз для України, санкції проти Росії, можливу фінансову допомогу державі. І тільки за переліт українці своїми податками заплатили 4,9 млн грн! Якби президент обрав бізнес-клас звичайного рейсового літака, його квитки в обидві сторони коштували б усього 53 тис. грн (Air France).

У липні (ця поїздка не увійшла у вищезгадані 15 перельотів президента) Володимир Олександрович прибув на особистому Airbus A319 до Ужгорода. Що цікаво, місцеві видання писали, що трап довелося привозити зі Львова, оскільки підходящого в місцевому аеропорту не знайшлося.

Всього держпідприємству "Україна", яке займається перельотами глави держави і офіційних делегацій, належать три літаки (Ан 73, Ан 148, А319) і один вертоліт Мі-8. Президент найчастіше пересувається на А319 – він призначений для тривалих польотів.

Airbus А319CJ вважається "елітним" транспортом. Його замовив ще президент Віктор Ющенко, а почав експлуатувати Віктор Янукович. Тоді у ЗМІ багато писали про транспорт, в якому є особистий кабінет, санвузол, спальня. У мережу потрапили фотографії тільки місць для делегації, їх опублікувала сама пресслужба відомства.

Кілька тижнів тому елітним транспортом скористався і прем'єр Олексій Гончарук, про що писав OBOZREVATEL До речі, за непідтвердженою інформацією, літає глава держави й чартерами, однак офіційно в Офісі президента цю інформацію коментувати відмовилися.

А як літають колеги Зеленського

Президентка Литви Даля Грібаускайте (з 2009 до 2019 року) наприкінці минулого року прилетіла до України на звичайному рейсовому літаку. А в деяких європейських країнах зовсім немає урядових літаків – невеликі приватні судна орендують в разі потреби, а ось утримувати власний флот і тим паче літати на ньому – марна трата грошей. В Україні ж особистим літаком бізнес-класу користується не тільки президент, але й прем'єр.

Можливо, разом із обіцянкою урізати витрати на апарат і звільненням тисяч чиновників "Слугам народу" варто також подумати і про економію на собі? Тільки минулого року VIP-польоти чиновників коштували бюджету 88,4 млн грн. Цьогоріч же "Слуга народу" такими темпами може встановити новий рекорд.

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