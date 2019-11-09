Квартиру Януковича здають в оренду: як виглядає і скільки коштує

Квартиру колишнього президента України Віктора Януковича на Оболонській набережній здають в оренду всього за 30 тисяч гривень на місяць. При цьому площа житла становить 240 квадратних метрів.

Про це з посиланням на главу Агентства по розшуку і менеджменту активів (АРМА) Антона Янчука повідомляє 24 канал. На 5 листопада 2019 отримано доходів від управління в сумі 284 100 грн. За рахунок цих грошей компенсовано всі витрати на управління - 162 343 грн, сплачено податки в сумі 80 007 грн та перераховано до державного бюджету доходи в сумі 31: 312 грн.

"Можна піднімати питання за ціною - в умовах вільного ринку така нерухомість могла б здатися дорожче. Але неможливо порівнювати умови вільного ринку і передачу арештованого майна в оренду. Знайти орендаря, який погодиться заїхати в приміщення, з якого через три дні його можуть виселити - вкрай непросто", – пояснює Янчук.

24 канал

24 канал

24 канал

Ринкова вартість квартири, загальною площею 240 квадратних метрів, згідно зі звітом про оцінку, становить 26,9 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram