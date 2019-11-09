Квартиру Януковича здають в оренду: як виглядає і скільки коштує

Квартиру колишнього президента України Віктора Януковича на Оболонській набережній здають в оренду всього за 30 тисяч гривень на місяць. При цьому площа житла становить 240 квадратних метрів.
Про це з посиланням на главу Агентства по розшуку і менеджменту активів (АРМА) Антона Янчука повідомляє 24 канал. На 5 листопада 2019 отримано доходів від управління в сумі 284 100 грн. За рахунок цих грошей компенсовано всі витрати на управління - 162 343 грн, сплачено податки в сумі 80 007 грн та перераховано до державного бюджету доходи в сумі 31: 312 грн.
"Можна піднімати питання за ціною - в умовах вільного ринку така нерухомість могла б здатися дорожче. Але неможливо порівнювати умови вільного ринку і передачу арештованого майна в оренду. Знайти орендаря, який погодиться заїхати в приміщення, з якого через три дні його можуть виселити - вкрай непросто", – пояснює Янчук.
24 канал
24 канал
24 канал
Ринкова вартість квартири, загальною площею 240 квадратних метрів, згідно зі звітом про оцінку, становить 26,9 млн грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Незважаючи на заяви російської сторони про те, що Янукович живе у Ростові-на-Дону, у ГПУ впевнені, що мешкає президент-утікач все ж у Підмосков'ї.
У січні поточного року український суд визнав Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі заочно.
Адвокат Януковича Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, де почали розглядати сім скарг захисників про скасування вироку експрезиденту, заявив, що його підзахисний має намір повернутися в Україну.
24 вересня Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти Януковича.
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