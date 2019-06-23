Курс пробив річний рекорд: ринок криптовалют злетів

Курс біткоїни 23 червня пробив рекордну більш ніж за 12 місяців позначку в $10,9 тис.

Про це йдеться в даних з біржових торгів криптовалютних бірж. Так, остання максимальна позначка за рік була всього лише близько $ 9 тис. (початок червня 2019-го). При цьому до поточного місяця "монета" не піднімалася з липня 2018-го вище $ 8 тис.

курс біткоіни

Новини Біткоїн несподівано підскочив і побив річний рекорд

Аналітики ринків позитивно оцінюють ситуацію З огляду на обсяг операцій, вже до кінця року вартість біткоїну може скласти близько $ 15 тис. При цьому побити рекордну за свою історію позначку в цьому році буде складно.

Довідка:

Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції й перевірки переказів використовують технології шифрування.

Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як очікується, нова криптовалюта Facebook - Libra - зможе використовуватися для здійснення покупок у всьому інтернеті, не тільки в соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL ще кілька тижнів тому, аналітики спрогнозували, що біткоїн зможе пробити новий рекорд в $ 10 тис.

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