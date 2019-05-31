Курс біткоїну різко злетів: як розбагатіти

Курс біткоїну побив 12-місячний рекорд і продовжує стрімко зростати. Вже зараз середня ціна однієї монети досягає понад 8,5 тисяч доларів.

Що таке криптовалюта і чи можна на ній розбагатіти? Відповіді на ці та інші питання читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як гартувався біткоін

Спочатку цінність біткоїну була незначною. Вартість не досягала навіть десяти центів. Незважаючи на дешевизну, в Сполучених Штатах все ж можна було розплачуватися криптовалютої, і, що дивно, без всякого даркнету. Однак у 2016-му цінність монети різко зросла. У січні 2016 року середня вартість одного коіну досягала 436 доларів. І це була не межа.

Як змінювався курс біткоіни

Свого піку біткоїн досяг в середині грудня 2017 року. Тоді ціна зросла до 20 тисяч доларів. І ті, хто встиг завестися криптовалютою, різко розбагатіли. Для прикладу, 20-річний інвестор Ерік Фінман 8 років тому зміг купити на подаровані бабусею тисячу доларів біткоїни.

Ерік Фінман instagram

Зараз він наймолодший криптоміліонер в світі, викладає в Instagram фотографії, де спалює готівку, а також працює з NASA над супутником з "капсулою часу", де міститься популярна музика, відео, а також компакт-диск з піснями Тейлор Свіфт.

Купувати чи не купувати – ось в чому питання

Чи варто інвестувати в біткоїни? Експерти попереджають, що якщо ви вкладаєте в такого роду активи – це завжди ризик. Якщо є кошти, бажання ризикнути, необхідно диверсифікувати портфель і інвестувати. "Будь-яка інвестиція - це завжди увага, причому щоденне. Тому треба правильно підбирати моменти, коли курс стане максимально вигідним", – радить виконавчий директор Української Федерації Убезпечення Галина Третьякова.

Ерік Фінман заробив на біткоіни instagram

Однак думки щодо резонність інвестиції в криптовалюту розділилися. Є ті, хто вважає, що в біткоїн інвестувати не варто, оскільки ця валюта нічим не підкріплена. Наприклад, такої позиції дотримується головний аналітик Concorde Capital Олександр Паращій. "Краще інвестувати в щось більш суттєве і стабільне, наприклад золота, нафту, акції, а не в подібного роду піраміди", – пояснює він свою позицію.

Якщо ж все-таки інвестувати, то які прогнози? Експерти заявляють, що ціни на першу криптовалюта почали активно йти вгору. Попит на ринку поки не досяг пікових точок. Це говорить про те, що до ажіотажу навколо біткоіни ще далеко. За їхніми припущеннями ціни можуть вирости до значень в 20 тисяч доларів. Але важливо відзначити, що зараз на ринку більше професіоналів і людей, які об'єктивно оцінюють ринок. Тому навряд чи ми побачимо такий резонанс як раніше, розповідає старший аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. "Об'єктивно орієнтуючись на обсяг транзакцій в мережі на даний момент потенційно ми можемо дійти до позначки в 15 тисяч доларів до кінця року", – відзначає експерт.

Схожої точки зору дотримуються і аналітики Forex Club. Вони стверджують, що вартість цієї криптовалюта може дійти до позначки в 10 тисяч доларів. Нещодавно курс в черговий раз підскочив, після чого очікується нетривалий період корекційного зниження. Однак, на думку експертів, біткоіни, ймовірно, знову продовжить зростання. "Заробити на біткоіни як і раніше можна, хоча він і відійшов від своїх піків, але потрібно уважно стежити за рухами ринку, які часто буває складно прогнозувати", – відзначають експерти.

Криптовалюта в касі: наскільки це легітимно?

А чи вийде глобалізувати криптовалюта, щоб вона стала в один ряд з іншими загальновизнаними валютами? В принципі так, і деякі підприємства вже роблять успіхи в тому, щоб споживач міг расплачіватся біткоіни. OBOZREVATEL без зусиль знайшов кафе, ресторани, магазини одягу, квітів, техніки, юридичні компанії, туристичні агентства, де такі маркери приймаються як платіжний засіб.

"І не дивлячись на те, що НБУ не визнає криптовалюти як платіжний засіб, законодавство не забороняє її використовувати. І якщо навіть гроші пропали з біткоїн-гаманця в результаті тієї чи іншої шахрайської схеми або інших обставин, то правоохоронні органи зобов'язані прийняти та зареєструвати таке звернення", - повідомляє директор юридичної компанії "Прима Лідер Груп" Діна Дрижакова.

Словник початківця криптомільйонера

Біткоіїн – одна з перших криптовалют.

Криптовалюта – децентралізувати цифрова валюта, при якій практично вся інформація шифрується. В угодах з криптовалюта немає посередників, рівними правами наділені обидві сторони.

Токен, коін – так прийнято називати одиницю в криптовалюта.

Даркнет – прихований сегмент мережі, в якому відбуваються напівлегальні і нелегальні угоди.

Майнінг – спосіб видобутку криптовалюта, при якому створюється нова ланка в блокчейн для функціонування кріптовалютних платформ. За створення нового ланки передбачено винагороду у формі нових коінів.

Блокчейн – вибудувана безперервний ланцюжок блоків з інформацією.

Диверсифікація (портфеля) – поділ капіталу на кілька частин, інвестування в різні активи.

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