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14 грудня • оновлено в 11:51
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Курс біткоїна різко змінився: чого чекати від головної криптовалюти

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Курс біткоїна за останній тиждень обвалився на $400. З $7600 його ціна в суботу, 14 грудня знизилася до $7200.

За даними порталу CoinMarketCap, капіталізація криптовалюти (вартість всіх монет) в суботу, 14 грудня, становить $130 млрд. При цьому ще у вівторок цей показник становив $137 млрд. А падіння вартості за останню добу склало близько 0,37%.

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Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

Експерти з криптовалют вважають, що біткоїн, а також інші основні монети будуть дешевшати. "На думку фінансових скаутів, поточне зростання ринку, ймовірно, буде досить короткостроковими. Незабаром біткоїн може знову подешевшати до 7100 доларів, Ethereum – до 142 доларів, XRP – до 0,21 долара, а Litecoin – до 42 доларів", – сказано в прогнозі на ForexClub.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції та перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшістю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник із червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

  • У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

  • Курс біткоїна у ніч із п'ятниці на суботу, 26 жовтня, здійснив неймовірний стрибок майже на 30%, піднявшись до $9600.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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