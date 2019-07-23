Дешевше за $10 тисяч: стала відома причина падіння біткоїна

Вартість біткоїна продовжує падати - у вівторок, 23 липня вона стала нижче $10 тисяч. Зараз головна криптовалюта світу коштує близько $9965.

За даними біржі CoinMarketCap, за останню добу віртуальна "монета" подешевшала більше ніж на 5%. Обвал стався в понеділок, 22 липня, близько 18.00. Тоді біткоїн з $10531 буквально за 20 хвилин втратив $270. Набагато поколивавшись вночі, до ранку він став просідати нижче психологічного рівня в $10 тисяч.

На фоні цього дешевшають і інші основні криптовалюти - Ethereum, XRP, Litecoin. За останню добу вони втратили від 4,4% до 6,5%.

криптовалюта дешевшають CoinMarketCap

Як припускають аналітики ForexClub, криптовалюти можуть дешевшати через імовірність їх заборони в Індії.

"Основні криптовалюти у вівторок продовжують своє падіння після того, як влада Індії запропонували ввести повну заборону на цифрові активи. За порушення нових правил уряд планує встановити штраф у 3,6 млн доларів і тюремний термін до 10 років", - пише аналітик фінансових ринків Євген Турчин.

На ForexClub повідомляють, що за даними фінансових скаутів, ймовірно, найближчим часом криптовалюти продовжать втрачати позиції через негативні сигнали у новинах.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс криптовалют став падати після того, як в Мінфіні США повідомили про відмивання мільярдів доларів за допомогою цифрових грошей. Американська влада закликають ввести регулювання ринку за аналогією з традиційними фінансовими послугами.

При цьому голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Також торговці криптовалюта дуже уважно чекають результатів слухання Конгресу США по криптовалюті Libra, яку розробляють у Facebook. Американська влада побоюються, щоб Libra не почала конкурувати з доларом, а ще їх турбує, щоб нову валюту не почали використовувати для відмивання грошей та інших нелегальних розрахунків.

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