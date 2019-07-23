Дешевше за $10 тисяч: стала відома причина падіння біткоїна

Вартість біткоїна продовжує падати - у вівторок, 23 липня вона стала нижче $10 тисяч. Зараз головна криптовалюта світу коштує близько $9965.
За даними біржі CoinMarketCap, за останню добу віртуальна "монета" подешевшала більше ніж на 5%. Обвал стався в понеділок, 22 липня, близько 18.00. Тоді біткоїн з $10531 буквально за 20 хвилин втратив $270. Набагато поколивавшись вночі, до ранку він став просідати нижче психологічного рівня в $10 тисяч.
На фоні цього дешевшають і інші основні криптовалюти - Ethereum, XRP, Litecoin. За останню добу вони втратили від 4,4% до 6,5%.
криптовалюта дешевшають
CoinMarketCap
Як припускають аналітики ForexClub, криптовалюти можуть дешевшати через імовірність їх заборони в Індії.
"Основні криптовалюти у вівторок продовжують своє падіння після того, як влада Індії запропонували ввести повну заборону на цифрові активи. За порушення нових правил уряд планує встановити штраф у 3,6 млн доларів і тюремний термін до 10 років", - пише аналітик фінансових ринків Євген Турчин.
На ForexClub повідомляють, що за даними фінансових скаутів, ймовірно, найближчим часом криптовалюти продовжать втрачати позиції через негативні сигнали у новинах.
Довідка:
Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.
Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).
Як повідомляв OBOZREVATEL, курс криптовалют став падати після того, як в Мінфіні США повідомили про відмивання мільярдів доларів за допомогою цифрових грошей. Американська влада закликають ввести регулювання ринку за аналогією з традиційними фінансовими послугами.
При цьому голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.
Також торговці криптовалюта дуже уважно чекають результатів слухання Конгресу США по криптовалюті Libra, яку розробляють у Facebook. Американська влада побоюються, щоб Libra не почала конкурувати з доларом, а ще їх турбує, щоб нову валюту не почали використовувати для відмивання грошей та інших нелегальних розрахунків.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".