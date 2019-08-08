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Курс біткоїна за тиждень виріс на $2000: скільки коштує

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Курс біткоїна продовжує продовжує лихоманити. За останню добу криптовалюта встигла з $12 тис обвалитися до $11570, а потім повільно піти вгору.

За даними інформаційного агрегатора CoinMarketCap, її ціна у четвер, 8 серпня, становить близько $11880, а загальна капіталізація перевищує $212,3 млрд.

Незважаючи на те, що курс криптовалюти весь час коливається, за останні 7 днів він відчутно зріс. Ще 1 серпня він був нижчим за психологічну позначку у $10 тис. Зараз приріст склав близько $2000, і графік показує, що валюта тільки дорожчає.

Курс біткоїна за тиждень виріс на $2000: скільки коштує

CoinMarketCap

А ось якщо говорити про інші криптовалюти, то більшість із них втрачає вартість. За даними CoinMarketCap, 60 зі 100 цифрових "монет" у четвер, 8 серпня, дешевшають.

Як заявили у коментарі OBOZREVATEL аналітики ForexClub, біткоїн ще має деякий запас зростання і в найближчій перспективі продовжить рухатись до позначки $12000.

"Решта ж криптовалют будуть дешевшати: Ethereum опуститься до $220, XRP – до $0,3, а Litecoin – до $87", – говорить керівник відділу аналітики ForexClub Андрій Шевчишин.

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Біткоїн

Біткоїн

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції та перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшістю країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
біткойн курс валют
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