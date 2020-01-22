Курс біткоїна різко змінився: аналітики склали новий прогноз

Курс біткоїна від початку тижня обвалився більш, ніж на $200. У середу, 22 січня, монета коштує близько $8740. Її капіталізація склала $158,9 млрд.

Втім, за даними порталу CoinMarketCap, вартість криптовалюти за добу зросла на 0,11%. Інші головні цифрові гроші також помітно подорожчали.

Курс криптовалюта

Як повідомляє портал FxTeam, головна криптовалюта недавно сильно впала (на початку січня її ціна підскочила до $9000.), але на ринку криптовалют зберігається оптимізм, що біткоїн зростатиме надалі.

"Якщо недільний мінімум на $8461 буде пробито, тиск з боку продавців може посилитися, що призведе до більш глибокого падіння до мінімуму минулого вівторка ($8104). Якщо бики зможуть утримати підтримку, то у них з'явиться можливість вийти до 200-денної ковзаючої середньої ціни, яка в даний час проходить на рівні $9027", – сказано в публікації.

При цьому аналітики вже не чекають, що біткоїн колись зможе подорожчати до фантастичних $100 тис. "Біткоїн не досягне $100 тис. Під час ймовірного майбутнього ралі, впевнений аналітик і засновник сервісу для трейдингу Bloсkroots Джон Рейджер. За його словами, кожен наступний пік норми прибутковості від інвестування в монету був на 20% нижче попереднього, отже, вона може подорожчати максимум до $85 тисяч", – сказано в прогнозі.

Курс біткоїна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Втім, біткоїн почав 2020 рік із обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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