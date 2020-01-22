Головна Новини
22 січня • оновлено в 04:20
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Курс біткоїна різко змінився: аналітики склали новий прогноз

604
Читати матеріал російською

Курс біткоїна від початку тижня обвалився більш, ніж на $200. У середу, 22 січня, монета коштує близько $8740. Її капіталізація склала $158,9 млрд.

Втім, за даними порталу CoinMarketCap, вартість криптовалюти за добу зросла на 0,11%. Інші головні цифрові гроші також помітно подорожчали.

Новини
Інвестиції в біткоїн: українцям розповіли, як заробити на криптовалюті

Курс криптовалюта

Курс криптовалюта

Як повідомляє портал FxTeam, головна криптовалюта недавно сильно впала (на початку січня її ціна підскочила до $9000.), але на ринку криптовалют зберігається оптимізм, що біткоїн зростатиме надалі.

"Якщо недільний мінімум на $8461 буде пробито, тиск з боку продавців може посилитися, що призведе до більш глибокого падіння до мінімуму минулого вівторка ($8104). Якщо бики зможуть утримати підтримку, то у них з'явиться можливість вийти до 200-денної ковзаючої середньої ціни, яка в даний час проходить на рівні $9027", – сказано в публікації.

При цьому аналітики вже не чекають, що біткоїн колись зможе подорожчати до фантастичних $100 тис. "Біткоїн не досягне $100 тис. Під час ймовірного майбутнього ралі, впевнений аналітик і засновник сервісу для трейдингу Bloсkroots Джон Рейджер. За його словами, кожен наступний пік норми прибутковості від інвестування в монету був на 20% нижче попереднього, отже, вона може подорожчати максимум до $85 тисяч", – сказано в прогнозі.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Втім, біткоїн почав 2020 рік із обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Курс валют Криптовалюти
Тег
біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги