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18 січня • оновлено в 16:32
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Курс біткоїна різко розвернувся: скільки заробили його власники

1.4т
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Курс біткоїна за тиждень виріс на $835. У суботу, 18 січня, криптовалюта коштує $8904 і продовжує дорожчати.

За даними порталу CoinMarketCap, капіталізація (загальна вартість усіх монет) виросла на $15 млрд.

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Курс біткоїна різко розвернувся: скільки заробили його власники

CoinMarketCap

"На думку ряду коментаторів, біткоїн пройшов локальний мінімум і зараз готується до продовження зростання", – сказано в публікації на ресурсі BloomChain, присвяченій різкого зростання вартості криптовалюта.

Курс біткоїна різко розвернувся: скільки заробили його власники

bloomchain.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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