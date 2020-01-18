Курс біткоїна різко розвернувся: скільки заробили його власники

Курс біткоїна за тиждень виріс на $835. У суботу, 18 січня, криптовалюта коштує $8904 і продовжує дорожчати.

За даними порталу CoinMarketCap, капіталізація (загальна вартість усіх монет) виросла на $15 млрд.

CoinMarketCap

"На думку ряду коментаторів, біткоїн пройшов локальний мінімум і зараз готується до продовження зростання", – сказано в публікації на ресурсі BloomChain, присвяченій різкого зростання вартості криптовалюта.

bloomchain.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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