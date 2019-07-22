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Біткоїн зіткнувся з новою загрозою: аналітики дали прогноз курсу

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Курс криптовалют став падати після того, як в Мінфіні США повідомили про відмивання мільярдів доларів через цифрові гроші.

Про це OBOZREVATEL повідомили аналітики Forex Club. Там кажуть, що американська влада закликає ввести регулювання ринку за аналогією з традиційними фінансовими послугами.

На фоні цього курс біткоїна за добу, за даними Libertex, подешевшав на 0,71% – до $10590, при капіталізації $188,9 млрд. Ethereum знизився на 1,01% – до $225,7, з капіталізацією $24,1 млрд. Курс XRP знизився на 1,46% – до $0,33, при капіталізації $14,1 млрд. Litecoin подешевшав на 1,78% – до $99,4, з капіталізацією $6,2 млрд.

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Біткоїн помітно подешевшав і обвалив ринок криптовалют

Біткоіни чекає рішення влади США

Біткоіни чекає рішення влади США

Загальна капіталізація ринку криптовалют досягла $289,9 млрд.

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB, на тлі тиску, що продовжується на ринок з боку американської влади, криптовалюти продовжать дешевшати. Bitcoin може знизитися до $10400, Ethereum – до $220, XRP – до $0,32, Litecoin – до $97.

Довідка:

  • Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Біткоіни - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Також торговці криптовалютами дуже уважно чекають результатів слухання Конгресу США по криптовалюті Libra, яку розробляють в надрах Facebook. Американська влада побоюється, щоб Libra не почала конкурувати з доларом, а ще її турбує, щоб нову валюту не почали використовувати для відмивання грошей та інших нелегальних розрахунків.

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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да х.й сним!
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Сало Уронили
Сало Уронили
обоз.вы пишите по чем на Луне сотка .дорожает. а то амеры батут до 2026 должны создать.что бы опять полететь.
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