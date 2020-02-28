Курс біткоїна рекордно обвалився: скільки коштує зараз

Курс біткоїна у п'ятницю, 28 лютого впав до $8580. Це найнижчий рівень за останній місяць.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, падіння за добу склало 2,6%, а капіталізація (загальна вартість усіх монет) знизилася до $156,5 млрд. І це при тому, що іще 13 лютого біткоїн коштував $10444, тобто на $1864 дорожче.

Падіння вартості біткоїна за тиждень

Втім, це не найбільші втрати власників біткоїна. Найнижчу позначку з початку року було зафіксовано 3 січня. Тоді криптовалюта подешевшала до $6980

Курс криптовалют

На цьому тлі вниз пішли інші головні криптовалюти. Аналітики вважають, що ринок незабаром може трохи піднятися після обвального падіння, але зростання буде недовгим. "У цьому випадку біткоїн може подорожчати до $9000 і піднятися вище цього психологічного рівня, Ethereum має шанси зміцнитися до $230, XRP – до $0,24 долара, а Litecoin – до $63", – йдеться в прогнозі на ForexClub.

bloomchain.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати.

Водночас біткоїн почав 2020 рік із обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Втім, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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