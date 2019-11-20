Курс біткоїна загрозливо розвернувся: скільки коштує зараз

Курс біткоїна минулої доби впав більш ніж на $250 і в середу, 20 листопада, коштує $8116.

За даними порталу CoinMarketCap, ціна знизилася майже на 2%, а капіталізація зупинилася на позначці $147,7 млрд. Водночас ще тиждень тому курс становив понад $8800.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Інші головні криптовалюти теж стрімко дешевшають. Так, Bitcoin Cash пішов униз на 1,38%, Bitcoin SV втратив 2,86% вартості, а Stellar – 1,41%.

Курс криптовалют CoinMarketCap

Експерти з криптовалют зазначають, що вони дешевшають через новини з Японії. Глава ЦБ країни наголосив, що наразі банківська система Японії не потребує цифрових коштів, але уряд вивчає можливість їхнього застосування в майбутньому. Про це йдеться в публікації ForexClub.

"На думку фінансових скаутів, найближчим часом курси падатимуть, хоча такий рух буде і не дуже яскраво вираженим. Біткоїн може незабаром подешевшати до $8000, Ethereum – до $175, XRP – до $0,25, а Litecoin – до $55", – йдеться в прогнозі.

bloomchain.ru

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, упав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

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