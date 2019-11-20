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20 листопада • оновлено в 11:49
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Курс біткоїна загрозливо розвернувся: скільки коштує зараз

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Курс біткоїна минулої доби впав більш ніж на $250 і в середу, 20 листопада, коштує $8116.

За даними порталу CoinMarketCap, ціна знизилася майже на 2%, а капіталізація зупинилася на позначці $147,7 млрд. Водночас ще тиждень тому курс становив понад $8800.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

Новини
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Інші головні криптовалюти теж стрімко дешевшають. Так, Bitcoin Cash пішов униз на 1,38%, Bitcoin SV втратив 2,86% вартості, а Stellar – 1,41%.

Курс криптовалют

Курс криптовалют

CoinMarketCap

Експерти з криптовалют зазначають, що вони дешевшають через новини з Японії. Глава ЦБ країни наголосив, що наразі банківська система Японії не потребує цифрових коштів, але уряд вивчає можливість їхнього застосування в майбутньому. Про це йдеться в публікації ForexClub.

"На думку фінансових скаутів, найближчим часом курси падатимуть, хоча такий рух буде і не дуже яскраво вираженим. Біткоїн може незабаром подешевшати до $8000, Ethereum – до $175, XRP – до $0,25, а Litecoin – до $55", – йдеться в прогнозі.

Курс біткоїна загрозливо розвернувся: скільки коштує зараз

bloomchain.ru

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

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Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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