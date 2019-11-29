"Заганяє в борги в ручному режимі": Герусу висунули гучні звинувачення

Нардеп від ВО "Батьківщина" Олексій Кучеренко звинуватив голову енергетичного комітету ВР України Андрія Геруса в тому, що він нібито "вганяє в борги" частину підприємств енергоринку.
Про це заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ заявив у п'ятницю, 29 листопада, в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Вся його політика і тих, хто за ним стоїть, а я бачу що за ним стоять дуже потужні бізнесові структури, націлена на одне – в ручному режимі загнати в борги в першу чергу теплову генерацію, в другу чергу "Енергоатом". Не випадково пан [Олексій] Оржель ініціював звільнення керівника "Енергоатому" [Юрія] Недашковського", – сказав нардеп.
Андрій Герус
Аргумент
Водночас політик назвав Геруса одним із кращих фахівців в українській енергетичній сфері.
Кучеренко вважає, що це може робитися для "тимчасового зниження ціни для деяких бізнес-структур".
Як писав OBOZREVATEL, 11 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив із посади представника президента в Кабінеті міністрів нардепа від "Слуги народу" Андрія Геруса та призначив на його місце Олексія Перевезенцева.
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