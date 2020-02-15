"КрАЗ" візьме участь у виробництві іноземних БТРів

Компанія "КрАЗ" отримала замовлення на постачання партії самохідних шасі 4×4 від одного з відомих зарубіжних виробників броньованої техніки.

Як повідомляє прес-служба компанії в Facebook, повнопривідні машинокомплекти КрАЗ обрані як база для виробництва бронетранспортерів з протимінним захистом.

"Простота і надійність базових компонентів, позитивний досвід експлуатації в складних умовах роблять шасі КрАЗ універсальною платформою для різних модифікацій броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що здатні "нарівні співпрацювати з іноземними партнерами у спільній розробці бронеавтомобілів і адаптації вітчизняного шасі під конкретні вимоги виробника надбудови".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна гвардія України придбала вантажні автомобілі з двигунами російського виробника з санкційного списку.

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