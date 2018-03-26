Красиві дівчата і дешеве пиво: в Британії розрекламували Україну після приходу Ryanair

Нові авіарейси ірландського лоукостера Ryanair до Києва та Львова можуть стати початком туристичного буму британців в Україну.

"Британцям, які спокусяться дешевими польотами, сподобаються і ціни, які вони зустрінуть в країні", - пише видання The Sun.

Зокрема, індекс вартості пива GoPro Beer Price Index за 2017 рік зафіксував, що середня ціна пива в Україні становить 1,15 фунта, а в окремих місцях пиво можна придбати і за 50 пенсів.

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При цьому обід з трьох страв в ресторані середнього рівня коштує близько 15,26 фунтів, а пачка сигарет Marlboro - 79 пенсів.

Номер в 3-зірковому готелі можна знайти і за 15 фунтів за ніч, а ліжко в хостелі коштує від 3 фунтів.

Журналісти відзначають, що Україна також користується популярністю у британців, як місце проведення парубоцьких вечірок напередодні одруження.

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"Головна причина, по якій хлопцям подобається в Україні полягає в тому, що жінки тут одні з найкрасивіших в світі", - заявив один з організаторів відпочинку для британців в Україні.

Нагадаємо, що 23 березня керівництво аеропортів "Бориспіль" і "Львів" підписало договори про початок польотів з ірландської авіакомпанією Ryanair.

Як повідомляв "Обозреватель", виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив, що перший рейс буде здійснений 15 жовтня.