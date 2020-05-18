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18 травня • оновлено в 15:57
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Кулеба сказав, чи вдалося Росії домогтися санкційної поступки через COVID-19

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Росії не вдалось умовити ЄС та США зняти з неї санкції під приводом спільної боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

Тому, найімовірніше, влітку 2020 року їх буде продовжено. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, МЗС України здійняло інформаційну хвилю, якою Росія пропонувала іншим державам дивитись на ситуацію як на "нічого особистого, лише бізнес".

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

"Росіяни цього разу зайшли здалеку й під час пандемії почали розгойдувати тему, що потрібно знімати санкції "з гуманітарною метою", для спільної боротьби з вірусом. Ми перші виступили проти, нормально попрацювали з партнерами, здійнялася серйозна міжнародна хвиля, і ми цю історію погасили. Росіяни ще щось будуть намагатися робити, але вже сформована позиція, що пандемія – це не привід для зняття санкцій, запроваджених у відповідь на порушення міжнародного права", – пояснив Кулеба.

За його словами, питання послаблення санкцій в ЄС, яке можуть порушити влітку, перебуває "в зоні контрольованого ризику". Міністр передбачив, що восени Росія знову почне "стогони й дискусії". Втім, так відбувається кожні пів року починаючи з 2014 року.

"Станом на сьогодні я не бачу жодних тенденцій, які дозволяли б побоюватися, що цього літа санкції не будуть продовжені", – підсумував керівник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бундестазі ФРН вважають, що дії Росії під час пандемії COVID-19 заслуговують зняття санкцій проти неї.

Введені Європейським Союзом санкції щодо Росії не перешкоджають наданню їй потенційної гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
Новини Росії санкции
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