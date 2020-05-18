Кулеба сказав, чи вдалося Росії домогтися санкційної поступки через COVID-19

Росії не вдалось умовити ЄС та США зняти з неї санкції під приводом спільної боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

Тому, найімовірніше, влітку 2020 року їх буде продовжено. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, МЗС України здійняло інформаційну хвилю, якою Росія пропонувала іншим державам дивитись на ситуацію як на "нічого особистого, лише бізнес".

Санкції проти Росії

"Росіяни цього разу зайшли здалеку й під час пандемії почали розгойдувати тему, що потрібно знімати санкції "з гуманітарною метою", для спільної боротьби з вірусом. Ми перші виступили проти, нормально попрацювали з партнерами, здійнялася серйозна міжнародна хвиля, і ми цю історію погасили. Росіяни ще щось будуть намагатися робити, але вже сформована позиція, що пандемія – це не привід для зняття санкцій, запроваджених у відповідь на порушення міжнародного права", – пояснив Кулеба.

За його словами, питання послаблення санкцій в ЄС, яке можуть порушити влітку, перебуває "в зоні контрольованого ризику". Міністр передбачив, що восени Росія знову почне "стогони й дискусії". Втім, так відбувається кожні пів року починаючи з 2014 року.

"Станом на сьогодні я не бачу жодних тенденцій, які дозволяли б побоюватися, що цього літа санкції не будуть продовжені", – підсумував керівник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бундестазі ФРН вважають, що дії Росії під час пандемії COVID-19 заслуговують зняття санкцій проти неї.

Введені Європейським Союзом санкції щодо Росії не перешкоджають наданню їй потенційної гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

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