"Думали, угоди не буде": Вітренко озвучив нюанси переговорів із Росією щодо газу

Контракт про транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" укладався у складних умовах і його підписання виявилося швидше несподіванкою, ніж гарантованим результатом.

Про це сказав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Ліга.Бізнес". За його словами, часу було вкрай мало і, як потім виявилося, Росія розраховувала, що угоди не буде.

"До останнього моменту нашим базовим варіантом було, що з 1 січня транзиту не буде. І потім, як виявилося, Газпром теж на це розраховував. І це було видно за обсягами транзиту в перші дні 2020 року. Тому сам факт того, що з 1 січня був транзит – це і було несподіванкою", – сказав Вітренко.

Інша складність полягала у тому, що сторонам довелося узгоджувати позиції буквально за кожним пунктом. "Постійно змінювалися вводні. Спочатку всі думали, що будуть прямі бронювання потужностей ГТС. Потім був варіант з європейською компанією, яка повинна була бронювати потужності української газотранспортної системи. А після цього – варіант з Нафтогазом. Це все було дуже складно, тому що часу у нас було дуже мало", – пояснив топ-менеджер "Нафтогазу".

Він додав, що ще однією складністю було те, що в переговори було залучено багато сторін. "У переговорах брала участь Єврокомісія – з нею у нас були постійні консультації, і в деяких моментах у нас була підтримка від неї, а десь нам було складніше розраховувати на їх підтримку з деяких питань", – сказав Вітренко.

Транзит газу з РФ facebook.com/andriy.kobolyev

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають кращим з можливих результатом.

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