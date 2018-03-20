Контракт на $624 млн: український лоукостер замовив п'ять нових Boeing

Перша українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines стала замовником п'яти літаків нового покоління Boeing 737 MAX.

Загальна сума замовлення становить 624 млн доларів, повідомляє ЦТС.

Зокрема, українська компанія домовилася про постачання двох Boeing 737 MAX 8 і трьох середньомагістральних Boeing 737 MAX 10.

За моделлю Boeing 737 MAX 10 SkyUp стала першою авіакомпанією-замовником не тільки в Україні, але і в країнах Східної Європи, Центральної Азії та СНД.

Поставка перших п'яти літаків очікується в 2023 році. Згідно з умовами контракту, передбачена опція дозамовлення ще п'яти літаків цих же моделей з аналогічними термінами поставки. Таким чином, планується, що флот авіакомпанії SkyUp в 2023-2024 роках поповниться відразу 10 повітряними судами.

"Boeing 737 MAX 8 ємністю 189 місць дозволить нам здійснювати середньомагістральні рейси (відстань понад 5000 км), а Boeing 737 MAX 10 ємністю 230 місць забезпечить нам виконання чартерних програм на масових напрямках, таких як Туреччина, Єгипет, Іспанія та інших", - заявив генеральний директор SkyUp Євген Хайнацкий.

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За його словами, обидва типи повітряних суден мають низькі операційні витрати, що дозволить авіакомпанії істотно знизити вартість перельотів і запропонувати ринку якісний продукт за доступною ціною.

У SkyUp зазначають, що на сьогоднішній день флот авіакомпанії складають три літаки Boeing 737 Next Generation.

Український лоукостер має намір почати польоти вже в квітні поточного року: спочатку це будуть чартери, а з середини літа відбудуться перші регулярні рейси за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Міністерстві інфраструктури розповіли про нові лоукостери, які зайдуть на український ринок.