Компанія Коломойського виплатила борг перед Нацбанком

Нікопольський завод феросплавів, що входить в структуру бізнесу мільярдера Ігоря Коломойського, достроково виплатив борг за кредитами, які через ПриватБанк взяв у Нацбанку

Про це повідомляють в прес-службі регулятора у понеділок, 9 вересня.

"06 вересня 2019 року АТ "Нікопольський завод феросплавів" достроково виконало зобов’язання перед Національним банком за мировою угодою, погасивши заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна заводу", – повідомили в НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нікопольський завод феросплавів", що належить мільярдерові Ігорю Коломойському, погодився частково погасити частину боргу за кредитами, які через ПриватБанк взяв в НБУ.

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