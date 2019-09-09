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10 вересня • оновлено в 06:32
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/ Ринки та компанії

Компанія Коломойського виплатила борг перед Нацбанком

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Нікопольський завод феросплавів, що входить в структуру бізнесу мільярдера Ігоря Коломойського, достроково виплатив борг за кредитами, які через ПриватБанк взяв у Нацбанку

Про це повідомляють в прес-службі регулятора у понеділок, 9 вересня.

"06 вересня 2019 року АТ "Нікопольський завод феросплавів" достроково виконало зобов’язання перед Національним банком за мировою угодою, погасивши заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна заводу", – повідомили в НБУ.

Компанія Коломойського виплатила борг перед Нацбанком

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нікопольський завод феросплавів", що належить мільярдерові Ігорю Коломойському, погодився частково погасити частину боргу за кредитами, які через ПриватБанк взяв в НБУ.

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Тема
Банківська система
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк національний банк України
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
"согласился частично погасить часть долга по кредитам"- так пишут акулы пера на обозе.
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