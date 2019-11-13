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13 листопада • оновлено в 10:31
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Коломойському "пробачили" мільярдні борги перед ПриватБанком

20.6т
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Компанії олігарха Ігоря Коломойського виграли суд за кредитними угодами на 7,5 млрд грн, що були укладені з ПриватБанком у 2006-2016 роках.

Таке рішення ухвалив Північний апеляційний господарський суд у справі за позовом компанії ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до ПриватБанку і чотирьох інших компаній. Він визнав недійсними деякі умови у декількох кредитних угодах, що були укладені між ПриватБанком і відповідачами в 2006-2016 роках, повідомляє "Фінбаланс".

Підставами для такого судового рішення стало те, що "спірними умовами кредитних договорів фактично визначено додаткову плату, що створило ситуацію подвійної оплати за користування кредитом".

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У суді вважають, що умови кредитних договорів передбачали плату за користування позиченими грошима відразу двома способами: у вигляді відсотків за кредитом (виходячи з обумовленої в договорі процентної ставки), і відсотки "R", тобто "винагороду за користування кредитом, сплата яких визначена в формулах, в яких, включені також дані за офіційним курсом гривні до долара США".

Отже, на думку суддів, розмір винагороди (тобто, відсотків за кредитом) не відповідав вимогам справедливості і розумності угоди.

"Як випливає із судових матеріалів і довідок Приватбанку, наданих у грудні 2016 року й січні 2017 року, сукупний обсяг згаданих нарахувань за “процентами "R" або винагородою за користування кредитом” за відповідними кредитними договорами сягає майже 7,5 млрд грн, що в рази перевищує максимальний розмір ліміту кредитних договорів і основну суму боргу за кредитами", – сказано у публікації.

Отже, суд визнав відсотки за кредитами нерозумними. Однак самі кредити компанія "Тех-Трейд-Інвест" повинна буде повернути.

За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" є ТОВ “Скорзонера”, кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Компанія Коломойського виграла суд

Компанія Коломойського виграла суд

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Вот и начал мой однофамилец своему спонсор бабло отрабатывать. А ведь предупреждали, шо так будет!
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Хо Хол
Хо Хол
Дрючат хихлов и в хвостик и в пятачок
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
от чого і насіли на Raiffeisen Bank Aval тільки для того аби підготовити благодатну почву для бєні і його привата усунувши прямого конкурента
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