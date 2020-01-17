Коломойський подав три сотні позовів проти ПриватБанку

Компанії, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським, за грудень і початок січня подали проти ПриватБанку майже три сотні судових позовів.

Про це, з посиланням на дані реєстру судових рішень, повідомив "НВ. Бізнес". Юристи банку підтвердили цю інформацію. Всі претензії можна розділити на кілька груп.

Група 1 – "трансформаційні" позови

Таких позовів налічується 220 штук. Вони були подані до Госпсуду Києва компаніями, які пов'язані з колишніми власниками банку. Ці компанії напередодні націоналізації банку стали його позичальниками в результаті трансформації/реструктуризації його корпоративного кредитного портфеля на 127 млрд грн.

"Зараз з урахуванням відсотків, підтверджена аудиторами, сума боргу становить 213 млрд грн. Тоді ці компанії отримавши позики в ПриватБанку під 10,5% річних на підставі договорів поручительства погасили борги попередніх позичальників, надавши менш якісне заставне майно. Всі пов'язані з колишніми власниками особи винні банку близько 240 млрд грн", – йдеться в публікації.

Тепер ці 36 трансформаційних компаній вимагають визнати недійсними договори поруки та кредитні угоди.

Група 2 – позови міноритарних акціонерів

Таких позовів налічується 45 штук. Серед цих акціонерів колишній топ-менеджмент ПриватБанку - ексголова правління Олександр Дубілет (батько міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета, який раніше також працював у "Приваті" IT-директором).. До націоналізації банку Дубілет був міноритарним акціонером – йому належало 2,7249% акцій. Аналогічні позови подали й інші колишні керівники ПриватБанку, які також володіли невеликими пакетами акцій банку.

"Вони оскаржують в тому числі процедуру bail-in – примусову конвертацію їхніх депозитів в нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації Приватбанку. Як пояснили юристи ПриватБанку, цю група позовів було подано, так як 21 грудня закінчувався термін позовної давності (3 роки), коли вони могли б це зробити", – сказано в матеріалі.

Група 3 – позови проти керівництва банку

Таких позовів 20 штук. "Профспілка, створений Максимом Шевченком, який відповідає в ПриватБанку за повернення боргів, почав подавати позови до судів у Дніпрі, намагаючись скомпрометувати голову правління ПриватБанку Петера Крумханзла і нинішню наглядову раду банку на чолі з Шероном Іскі. Дії цієї профспілки інформаційно підтримуються близьким до Коломойського нардепом Олександром Дубінським", – сказано в публікації.

У матеріалі йдеться, що, ймовірно, юристи Коломойського намагаються розвалити в суді справу, щоб не допустити процес до етапу, коли колишніх власників можуть змусити давати свідчення у Високому суді Лондона. "Дача неправдивих свідчень в цьому суді може закінчиться для нього і його партнера Боголюбова кримінальним переслідуванням і конфіскацією майна. Крім того, олігарх не надто хоче залишати межі України, у якій немає договору про екстрадицію з США, де на нього заведено кримінальну справу", – сказано в публікації.

Суди з ПриватБанком

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