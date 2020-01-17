Коломойський подав три сотні позовів проти ПриватБанку

Компанії, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським, за грудень і початок січня подали проти ПриватБанку майже три сотні судових позовів.
Про це, з посиланням на дані реєстру судових рішень, повідомив "НВ. Бізнес". Юристи банку підтвердили цю інформацію. Всі претензії можна розділити на кілька груп.
Група 1 – "трансформаційні" позови
Таких позовів налічується 220 штук. Вони були подані до Госпсуду Києва компаніями, які пов'язані з колишніми власниками банку. Ці компанії напередодні націоналізації банку стали його позичальниками в результаті трансформації/реструктуризації його корпоративного кредитного портфеля на 127 млрд грн.
"Зараз з урахуванням відсотків, підтверджена аудиторами, сума боргу становить 213 млрд грн. Тоді ці компанії отримавши позики в ПриватБанку під 10,5% річних на підставі договорів поручительства погасили борги попередніх позичальників, надавши менш якісне заставне майно. Всі пов'язані з колишніми власниками особи винні банку близько 240 млрд грн", – йдеться в публікації.
Тепер ці 36 трансформаційних компаній вимагають визнати недійсними договори поруки та кредитні угоди.
Група 2 – позови міноритарних акціонерів
Таких позовів налічується 45 штук. Серед цих акціонерів колишній топ-менеджмент ПриватБанку - ексголова правління Олександр Дубілет (батько міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета, який раніше також працював у "Приваті" IT-директором).. До націоналізації банку Дубілет був міноритарним акціонером – йому належало 2,7249% акцій. Аналогічні позови подали й інші колишні керівники ПриватБанку, які також володіли невеликими пакетами акцій банку.
"Вони оскаржують в тому числі процедуру bail-in – примусову конвертацію їхніх депозитів в нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації Приватбанку. Як пояснили юристи ПриватБанку, цю група позовів було подано, так як 21 грудня закінчувався термін позовної давності (3 роки), коли вони могли б це зробити", – сказано в матеріалі.
Група 3 – позови проти керівництва банку
Таких позовів 20 штук. "Профспілка, створений Максимом Шевченком, який відповідає в ПриватБанку за повернення боргів, почав подавати позови до судів у Дніпрі, намагаючись скомпрометувати голову правління ПриватБанку Петера Крумханзла і нинішню наглядову раду банку на чолі з Шероном Іскі. Дії цієї профспілки інформаційно підтримуються близьким до Коломойського нардепом Олександром Дубінським", – сказано в публікації.
У матеріалі йдеться, що, ймовірно, юристи Коломойського намагаються розвалити в суді справу, щоб не допустити процес до етапу, коли колишніх власників можуть змусити давати свідчення у Високому суді Лондона. "Дача неправдивих свідчень в цьому суді може закінчиться для нього і його партнера Боголюбова кримінальним переслідуванням і конфіскацією майна. Крім того, олігарх не надто хоче залишати межі України, у якій немає договору про екстрадицію з США, де на нього заведено кримінальну справу", – сказано в публікації.
Суди з ПриватБанком
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку.
Перша заступниця голови НБУ коментуючи рішення суду, заявила, що повернення ПриватБанку колишнім власникам неможливе.
Міністерство фінансів України також не погодилося з рішенням суду першої інстанції й готується до подачі апеляційної скарги.
Підтримав позицію Мінфіну й НБУ і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На його думку, рішення про націоналізацію буде оскаржено.
Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко заявив, що скасування націоналізації ПриватБанку загрожує Україні дефолтом. Він звернувся до українців із попередженням.
Під час засідання Ради національної безпеки й оборони через судову постанову Порошенко виступив із дорученнями для Міністерства фінансів і НБУ.
Володимир Зеленський у прямому ефірі українського телеканалу, відповідаючи на питання щодо ПриватБанку, заявив, що в разі перемоги на виборах робитиме все можливе для збереження стабільної роботи банку. Він сказав: "Мені, чесно кажучи, однаково, про що зараз думає, згадує і забуває Ігор Валерійович".
У Шостому апеляційному суді Києва відклали вирішальне засідання у справі про націоналізацію ПриватБанку. Воно повинно було відбутися 19 грудня. Засідання відкладено до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.
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