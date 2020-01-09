Дубілет вимагає скасувати націоналізацію ПриватБанку

Колишній топменеджер ПриватБанку Олександр Дубілет через суд оскаржив його націоналізацію.
Провадження за позовом колишнього голови правління до Фонду гарантування вкладів, Мінфіну і "Привату" Господарський суд Києва відкрив 2 січня 2020 року, повідомляє Finbalance. До переходу установи у держвласність Дубілет був міноритарним акціонером банку – він володів 2,7249% акцій.
Олександр Дубілет – батько міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета, який раніше також працював у "Приваті" IT-директором.
Також скасувати націоналізацію наприкінці грудня 2019 року вимагали інші колишні топменеджери (ексзаступники голови правління) ПриватБанку, які володіли акціями:
Тимур Новиков (1,3625%);
Олег Гороховський (0,3236%);
Володимир Яценко (0,3229%);
Тетяна Гур'єва (0,2422%);
Людмила Шмальченко (0,1614%).
"Колишні керівники Приватбанку в судовому порядку оскаржують, зокрема, операцію bail-in – примусову конвертацію їхніх депозитів у нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації Приватбанку, а потім врешті-решт з усіма "старими" акціями банку (всього 100%) були викуплені державою (в особі Мінфіну) за 1 грн", – йдеться в публікації.
Крім колишніх топів, з позовами про скасування націоналізації звернулися компанії, кошти яких потрапили під bail-in. "Мова про ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон", ТОВ "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн", ТОВ "Партнер-Експо", ТОВ "КС Груп", ТОВ "Реватіс", ТОВ "Сонг", ТОВ "Керуючий адміністратор пенсійних фондів "Паритет", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc та інші", – зазначається в матеріалі.
Суди щодо ПриватБанку
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку.
Перша заступниця голови НБУ, коментуючи рішення суду, заявила, що повернення ПриватБанку колишнім власникам неможливе.
Міністерство фінансів України також не погодилося з рішенням суду першої інстанції й готується до подання апеляційної скарги.
Підтримав позицію Мінфіну й НБУ і Володимир Гройсман. На його думку, рішення про націоналізацію буде оскаржено.
Петро Порошенко заявив, що скасування націоналізації ПриватБанку загрожує Україні дефолтом. Він звернувся до українців із попередженням.
Під час засідання Ради національної безпеки й оборони через судову постанову Порошенко виступив із дорученнями для Міністерства фінансів і НБУ.
Володимир Зеленський у прямому ефірі українського телеканалу, відповідаючи на питання щодо ПриватБанку, заявив, що в разі перемоги на виборах робитиме все можливе для збереження стабільної роботи фінустанови. Він сказав: "Мені, чесно кажучи, однаково, про що зараз думає, згадує та забуває Ігор Валерійович".
У Шостому апеляційному суді Києва відклали вирішальне засідання у справі про націоналізацію ПриватБанку. Воно мало відбутися 19 грудня.
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