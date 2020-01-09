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9 січня • оновлено в 11:45
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Дубілет вимагає скасувати націоналізацію ПриватБанку

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Колишній топменеджер ПриватБанку Олександр Дубілет через суд оскаржив його націоналізацію.

Провадження за позовом колишнього голови правління до Фонду гарантування вкладів, Мінфіну і "Привату" Господарський суд Києва відкрив 2 січня 2020 року, повідомляє Finbalance. До переходу установи у держвласність Дубілет був міноритарним акціонером банку – він володів 2,7249% акцій.

Олександр Дубілет – батько міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета, який раніше також працював у "Приваті" IT-директором.

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Також скасувати націоналізацію наприкінці грудня 2019 року вимагали інші колишні топменеджери (ексзаступники голови правління) ПриватБанку, які володіли акціями:

  • Тимур Новиков (1,3625%);

  • Олег Гороховський (0,3236%);

  • Володимир Яценко (0,3229%);

  • Тетяна Гур'єва (0,2422%);

  • Людмила Шмальченко (0,1614%).

"Колишні керівники Приватбанку в судовому порядку оскаржують, зокрема, операцію bail-in – примусову конвертацію їхніх депозитів у нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації Приватбанку, а потім врешті-решт з усіма "старими" акціями банку (всього 100%) були викуплені державою (в особі Мінфіну) за 1 грн", – йдеться в публікації.

Крім колишніх топів, з позовами про скасування націоналізації звернулися компанії, кошти яких потрапили під bail-in. "Мова про ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон", ТОВ "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн", ТОВ "Партнер-Експо", ТОВ "КС Груп", ТОВ "Реватіс", ТОВ "Сонг", ТОВ "Керуючий адміністратор пенсійних фондів "Паритет", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc та інші", – зазначається в матеріалі.

Суди щодо ПриватБанку

Суди щодо ПриватБанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Дмитро Дубілет Олександр Дубілет
Місце
Україна
Теги
Фонд гарантування вкладів Кабінет Міністрів України ПриватБанк Міністерство фінансів
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