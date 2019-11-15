Коли зарплати вчителям підвищать до $4 тисяч: Гончарук озвучив умови

В Україні вчителям будуть платити зарплати по $ 4 тисячі за умови зростання економіки, скорочення витрат на державний апарат і підвищення податків.

Таку заяву в ефірі "1 + 1" озвучив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН. Так, в уже ухваленому бюджеті на 2020 рік заклали збільшення зарплат педагогам за все на 9%. У той час як до виборів в команді Зеленського озвучували можливість платити по $ 4 тисячі (в 14 разів більше нинішньої зарплати вчителя). Правда, після експерти Зеленського визнали свою помилку. Мовляв, неправильно порахували, скільки грошей знадобиться на такі оклади.

Тепер же у прем'єр-міністра запитали, коли вчителям будуть платити $ 4 тис. На що він відповів: "ми хотіли б платити і сьогодні. Але питання в тому, щоб щось платити, - їх потрібно десь взяти. Це означає, що для цього треба підвищити податки, також ляже тягарем на підприємців і всіх. Потрібно шукати гроші. Зменшувати в наступному році витрати на державний апарат, щоб менше витрачати на стіни, державні органи, чиновників ".

Прем'єр-міністр додав, що також потрібно, щоб росла економіка, і для цього він почав з будівництва доріг. "Тому що це, в тому числі, драйвер економіки. Якщо ти вкладаєш в дороги - це робочі місця, кар'єри, техніка. Це посилює економічне зростання. Це те, що нам потрібно, як країні", - сказав Олексій Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде через недостатнє економічне зростання.

Також Новосад повідомила, що всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу, а молодим педагогам заплатять щорічну виплату у розмірі майже 21 тис гривень.

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