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24 грудня • оновлено в 11:53
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/ Ринки та компанії

"Кого ми обманюємо?" Герус зробив скандальну заяву про купівлю російського газу

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Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що всі розмови про "непатріотичість" відновлення прямих постачань газу з Росії – це обман суспільства.

За його словами, Україна так чи інакше купує газ у країни-агресора, бо у Східній Європі РФ є єдиною "великою газовою автозаправною станцією". Про це він сказав "Громадському".

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"Щоб ми нікого не обманювали: ми купуємо газ у фірми X, фірма X купує у "Газпрому". У такий спосіб ми нібито у "Газпрому" не купуємо, але де-факто "Газпром" продав фірмі-посереднику – газ іде в Україну, але спершу він проходить через Україну і дорожчає, з одного боку, а з іншого – ми отримуємо плату за транзит, а потім він по реверсу (зі Словаччини) повертається в Україну", – сказав Герус.

Він вважає, що якби це паливо "Нафтогаз" купував напряму, то "по суті, за формою ситуація не сильно б відрізнялася".

"Ми не розуміємо, звідки цей газ прийшов? Для чого цей такий собі пафос і навіть, я б сказав, обман суспільства. Ми розуміємо, що це газ походженням із Російської Федерації, оскільки РФ як велика газова автозаправна станція постачає газ на всю Східну й Центральну Європу", – зазначив чиновник.

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За його словами, Україна обманює себе за допомогою "псевдопатріотизму", оскільки останні 5 років, незважаючи на слова про відмову від російського газу, купувала його саме в РФ.

Нагадаємо, Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу у 2015 році. Це було зроблено для того, щоб уникнути "газового" шантажу від Росії й купувати його у європейських постачальників.

Герус висловився про російський газ

Герус висловився про російський газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

У НАК "Нафтогаз" розповіли про позитивні й тривожні моменти у переговорах із Росією щодо транзиту газу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" газ Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ми 25 років купляли напряму "дешевий" російський газ. Чи стали ми від того багатші? Ні, і від співпраці з РФ ніколи не станемо. Це породжувало лише політичну корупцію в шалених масштабах і підживлювало агентів впливу кремля. Зараз узеленські намагаються стрибнути на ті ж граблі. І вся "вигода" від "дешевого" російського газу піде ВИКЛЮЧНО на підтримку олігархів-агентів кремля і на знищення незалежності України.
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Хо Хол
Хо Хол
Костюк Олександр, выплюнь xyй изо рта, cвининa и пиши по русски, а не на своем cвинячьем.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Герус ты ту-пой пророссийский уепок. все все понимают! но зачем потакать россии, зачем показывать свою пылкую любовь к россии с твоей стороны??? зачем оказывать кац-апам медвежью услугу??? ты же мразь возвращаешь Украину под газовый контроль россии. снова контракты и договора с агрессором! ты ПОЦ в своем уме?
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Хо Хол
Хо Хол
Zemedrol Zemed, чтобы показать пылкую ненависть к России.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Махно Володимир, так за что тогда положили уже 14000 чел на удобрение? Есть реально внятный ответ?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Капитан Очевидность
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