"Кого ми обманюємо?" Герус зробив скандальну заяву про купівлю російського газу

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що всі розмови про "непатріотичість" відновлення прямих постачань газу з Росії – це обман суспільства.

За його словами, Україна так чи інакше купує газ у країни-агресора, бо у Східній Європі РФ є єдиною "великою газовою автозаправною станцією". Про це він сказав "Громадському".

"Щоб ми нікого не обманювали: ми купуємо газ у фірми X, фірма X купує у "Газпрому". У такий спосіб ми нібито у "Газпрому" не купуємо, але де-факто "Газпром" продав фірмі-посереднику – газ іде в Україну, але спершу він проходить через Україну і дорожчає, з одного боку, а з іншого – ми отримуємо плату за транзит, а потім він по реверсу (зі Словаччини) повертається в Україну", – сказав Герус.

Він вважає, що якби це паливо "Нафтогаз" купував напряму, то "по суті, за формою ситуація не сильно б відрізнялася".

"Ми не розуміємо, звідки цей газ прийшов? Для чого цей такий собі пафос і навіть, я б сказав, обман суспільства. Ми розуміємо, що це газ походженням із Російської Федерації, оскільки РФ як велика газова автозаправна станція постачає газ на всю Східну й Центральну Європу", – зазначив чиновник.

За його словами, Україна обманює себе за допомогою "псевдопатріотизму", оскільки останні 5 років, незважаючи на слова про відмову від російського газу, купувала його саме в РФ.

Нагадаємо, Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу у 2015 році. Це було зроблено для того, щоб уникнути "газового" шантажу від Росії й купувати його у європейських постачальників.

Герус висловився про російський газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

У НАК "Нафтогаз" розповіли про позитивні й тривожні моменти у переговорах із Росією щодо транзиту газу.

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