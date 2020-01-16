Кінець торговельної війни? США й Китай домовилися про взаємні поступки

Президент США Дональд Трамп підписав із Китаєм першу частину торговельної угоди, яка має примирити країни в торговельній війні, що триває між ними.

За умовами угоди, Китай зобов'язаний купити американські товари й послуги на суму $200 млрд,передає BBC. Зокрема, йдеться про експорт до Китаю продукції американської промисловості, сільгосптоварів і енергоносіїв.

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Зі свого боку США погодилися вдвічі знизити деякі додаткові ставки в обмін на обіцянки Пекіна захищати інтелектуальну власність і готовність імпортувати більше американських товарів.

Водночас багато експортних правил, встановлених між країнами під час торговельної війни, залишаються чинними. За словами експертів, найскладніші суперечності ще належить врегулювати.

Трамп виступив на захист збереження більшості тарифів, заявивши, що вони стануть важелями впливу на переговорах у майбутньому. Він сказав, що такі питання, як китайські державні субсидії, стануть предметом майбутніх переговорів.

Торговельна війна США і Китаю China Focus

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США встановили нові ввізні мита в розмірі 25% на товари з Китаю. У список потрапила низкана йменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

11 травня Трамп розпорядився встановити мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. У такий спосіб вони покриють весь імпорт у США з Китаю.

У серпні 2019 року обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

10 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа може укласти з Китаєм валютну угоду.

Торгова війна між США і Китаєм стала трохи зменшувати обертів. Країни погодилися на поетапне зниження мит на товари.

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