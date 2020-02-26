Український інститут раку запідозрили в закупівлях продуктів у "потрібних" ФОП за завищеними в 1,5-2 рази цінами.

Про це заявила народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова в блозі на "Українській правді". Вона навела приклад придбання яловичини за 225 грн/кг і соняшникової олії за 40 грн/л.

Корупція на закупівлях

За її словами, ті, хто організував схему, змогли уникнути контролю з боку системи ProZorro. "Відповідно до закону, в Україні всі закупівлі понад 200 тис. грн потрібно проводити через онлайн-аукціон – систему закупівель ProZorro. Але винахідливе керівництво Інституту раку знайшло в законі прогалину: щоб не проводити відкриті торги, закупівлю розбивають на декілька маленьких до 199 тис. гривень, і замість організації відкритого тендеру укладають прямі договори з "потрібними" постачальниками", – заявила Устінова.

Скільки за що платили:

яловичина – 225 грн/кг (в супермаркетах – 130-150 грн/кг);

курячі стегенця – 110 грн/кг (в супермаркетах – 60-70 грн/кг);

соняшникова олія – 40 грн/л (в супермаркетах – 20-26 грн/л).

Аналіз закупівель, повідомила депутатка, вказує, що всі вони проводилися у "своїх" ФОП. "Нікому більше, крім лікарні, їжу вони не продають, ну і так, хто ж купить удвічі дорожче, окрім своїх, ще й за наші з вами податки, які мають для онкохворих використовуватися. Ось, наприклад, м’ясо беруть у ФОП Григораш Юрій Вікторович, у якого, зважаючи на документи, Інститут раку – єдиний замовник", – зазначила Устінова.

За 1006 кг курячих стегенець віддали 145 тис. гривень

За її даними, у Григораша на неконкурентних умовах було придбано продуктів на 1,5 млн гривень. Іншим постачальником є ТОВ "Асторія Інк", з яким інститут уклав 27 неконкурентних договорів з харчування на 2,7 млн грн.

"Договори на постачання продуктів харчування підписувалися заступником директора Інституту раку – Дмитром Нікітіним. За дивним збігом обставин, колишнім керівником і бенефіціаром компанії "Асторія Інк", яка продає втридорога їжу державній лікарні, є колишній бізнес-партнер заступника Інституту раку Нікітіна – Олексій Тополенко", – написала Устінова.

Тополенка влаштували на роботу в Інститут раку на посаду інженера 1-ї категорії відділу обслуговування та ремонту будівель, споруд та інженерних мереж.

"Новенького" інженера відразу ввели і в тендерний комітет, який закуповує в обхід ProZorro продукти харчування у компанії, яка йому ж нещодавно належала", – сказано в блозі Устінової.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Національному інституті раку в Києві викрили корупційну схему з продажу онкохворим людям безкоштовних для них препаратів.

Прокуратура Києва оголосила підозру завідувачу клінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу, які наживалися на пацієнтах.

Журналістка Яніна Соколова заявила, що директорка Національного інституту раку в Києві, випускниця Києво-Могилянської академії Олена Колесник причетна до масштабних корупційних схем з ліками і живе не відповідно до своїх заробітків.

Також, за словами Соколової, посадові особи НІР в Києві намагаються зам'яти корупційний скандал.

У Києві судитимуть двох співробітників Національного інституту раку – завідувача відділення й лікаря-онколога, яких затримали за вимагання оплати медикаментів, які повинні надаватися пацієнтам безкоштовно.

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