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23 вересня • оновлено в 12:28
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/ Ринки та компанії

"Картина несприятлива": на ринку нафти визнали серйозну проблему

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На ремонт нафтових заводів, які були атаковані дронами в Саудівській Аравії, державній компанії Saudi Aramco будуть потрібні місяці, а не максимум 10 тижнів, як передбачалося раніше.

Про це з посиланням на матеріал в The Wall Street Journal у понеділок, 23 вересня, повідомляє ТАСС. За даними видання, саудівська компанія в останні дні завалила своїх підрядників, зокрема американську General Electric, проханнями про негайну допомогу. Saudi Aramco обіцяє покрити будь-які витрати, аби знайти запчастини, необхідні для ремонту підприємств в Абкаїку і Хурайсі. Авральні роботи можуть обійтися королівству в "сотні мільйонів доларів", пише газета.

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"Ми як і раніше гарячково ведемо пошук запчастин. Картина реально не така сприятлива, як можна подумати", – наводить видання слова одного джерела в Саудівській Аравії.

Внаслідок вибухів і пожеж, викликаних ударами 14 вересня, видобуток найбільшого в світі експортера нафти впав на 5,7 млн барелів з 9,8 млн барелів на добу. Це призвело до найбільших у світі перебоїв з видобутком палива.

Половину із втрачених обсягів виробництва вдалося відновити до вечора 17 вересня. Раніше передбачалося, що повернутися до колишніх рівнів видобутку Саудівська Аравія зможе до жовтня.

Для нафтозаводів нема запчастин

Для нафтозаводів нема запчастин

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня в Саудівській Аравії спалахнув найбільший в світі нафтозавод.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 вересня, зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктах.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Саудівська Аравія
Тег
нафта
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что значит "ищет запчасти", ее предприятие построено из эксклюзивных деталей?
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70rus xxx
70rus xxx
Когда Украина успела в ОПЕК вступить,что так за нефть озабочена?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
70rus xxx, За нефть озабочены все, т к это базовый ресурс и плюс к этому цена на газ привязана цене нефти.
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